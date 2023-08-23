暴雪前员工倾力打造，即时战略游戏《风暴之门》宣传片公布

IT之家 8 月 23 日消息，在今日凌晨的 2023 科隆展开幕活动上，由前暴雪员工组建的冰霜巨人工作室发布了旗下即时战略游戏《风暴之门》宣传片，本作已免费登陆 Steam 平台，发售日未定，配置等需求也未公布。

《风暴之门》是一款可免费畅玩的即时战略游戏，其背景设定在人类与大批外星入侵者之间爆发的战争中。你可以独自或与他人合作加入战役，在线上 PvP 和合作模式中按照自己的节奏休闲畅玩或者拼个你死我活，还可以使用编辑器充分发挥自己的创造力。欢迎来到 RTS 游戏的未来！

IT之家注意到，《风暴之门》使用虚幻引擎 5 开发，支持 4K 高分辨率视觉效果，可让数百个单位在各种不同风格的地图和图集上展开大规模作战。

为了让游戏更加易于上手，开发者在设计用户界面时精简了输入控制、让单位能够自动被指定到控制小组并增强了游戏玩法，但在降低游戏上手门槛的同时也保证了游戏的难度天花板能够满足你对挑战性的要求。

关于这款游戏

《Stormgate》是一款人人都在翘首以待的 RTS 大作。

史诗般的剧情任务

地球没能从一场浩劫中幸免。我们的故事始于数百年后的未来，疯狂地想要将地球据为已有的外星入侵者从 (Stormgates) 中大量涌出，让我们所熟悉的世界走向了终结。人类几近灭绝，零零散散的幸存者群体团结到了一起，重整旗鼓，誓要重新点燃未来的希望。

在完全可由玩家操控的恶魔地狱军团卷土重来、重演浩劫之际，地球的保卫者们必须鼓起勇气，登上他们 20 英尺高的机甲，拯救自己的世界。选择一方阵营，采集资源，建造基地，指挥强大的军队决出最终的结果，这些将统统由你掌控。

第一款真正的社交 RTS 游戏

无论你最喜欢《Stormgate》的哪种游戏模式，你都可以和好友一同体验其中的乐趣。《Stormgate》的战役任务可以合作完成，开放式的合作模式支持 3 名玩家一同游戏，就连选择 1v1 竞技的玩家也可以通过内置的锦标赛系统与他人建立社交关系。

下一代 RTS 竞技

《Stormgate》继承并发扬了世界级电子竞技广为人知的优良传统。你可以享受到为不同技能水平的玩家准备的高级智能匹配系统，游戏内的 1v1 天梯竞技系统会根据你的能力从世界各地为你挑选出旗鼓相当的对手。

而在比赛方面，我们也已为你考虑周全：无论是建立你自己的锦标赛、参与民间赛事，还是获取职业电子竞技比赛资格，一切操作都可以直接在游戏内完成。

免费畅玩 —— 永远不会出现付费才能赢的情况

《Stormgate》是一款可免费畅玩的游戏，任何人都可以在其中享受 RTS 游戏的乐趣。你可以选择为额外的可选内容付费来支持游戏的开发工作，但永远无需靠付费来移除与游戏无关的内容或取得优势。

在编辑器中发挥你的创造力

你可以使用我们强大而易于上手的编辑器打造出属于自己的自定义任务和迷你游戏。绘制地形、创作剧本、调整单位并发布你的地图供社区畅玩。收集玩家对你所创作内容的反馈数据来进一步提升自己的创意。制作一些有趣的内容，将它分享给世界，你的努力和创意都将获得回报。

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