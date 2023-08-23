消息称苹果 iPhone 15 Pro 系列将涨价 100 至 200 美元

IT之家 8 月 23 日消息，据 DigiTimes 报道，苹果 iPhone 15 Pro 和 Pro Max 的价格将比前代高出至少 100 美元。

据报道，iPhone 15 Pro 的起售价将从 999 美元涨到 1099 美元（IT之家备注：当前约 8012 元人民币）或 1199 美元（当前约 8741 元人民币），而 iPhone 15 Pro Max 的起售价将从 1099 美元涨到 1199 美元或 1299 美元（当前约 9470 元人民币）。

价格大幅上涨可能会抑制今年新款 iPhone Pro 的销量，预计 iPhone 15 系列今年的出货量只有约 7700 万台，低于最初的 8300 万台的预测。这也反映了智能手机行业整体的下滑趋势，与去年相比，销量将下降超过 5%。

新款 iPhone 15 Pro 和 Pro Max 机型价格上涨的原因尚不清楚，但可能与其搭载的新技术有关。彭博社的 Mark Gurman 和分析师 Jeff Pu 此前也透露，苹果公司正在考虑提高这两款机型的价格。分析师 Jeff Pu 还表示，iPhone 15 Pro 可能比 iPhone 14 Pro 更贵，Pu 认为 iPhone 15 Pro 的起价可能为 1099 美元，高于 iPhone 14 Pro 的起价 999 美元。

iPhone 15 系列预计将在 9 月 12 日发布，9 月 15 日开启预定，随后在 9 月 22 日发货。

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