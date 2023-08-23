iOS 17 Beta 7 暗示，苹果 iPhone 15 Pro 的 Action 按键支持新的震动反馈模式

IT之家 8 月 23 日消息，苹果预计将在下个月发布 iPhone 15 系列新机，而对于 Pro 机型，有传言称该公司将用新的“操作按键（Action Button）”取代静音键。虽然 iOS 17 之前的测试版已经透露了这个按键的功能，但今天的 iOS 17 Beta 7 测试版带来了更多线索。

9to5Mac 发现，iOS 17 Beta 7 为用户启用或禁用静音模式添加了新的震动反馈模式。当用户在模式之间切换时，新模式使手机振动更加明显，这对于带有操作按键的 iPhone 15 Pro 新机来说应该非常有用。

IT之家注意到，在以前版本的 iOS 中，只有当 iPhone 进入静音模式时才会有快速震动反馈，而在关闭静音模式时则不会有快速震动反馈。 这次升级 iOS 17 Beta 7 后，关闭静音模式时也会振动。

关闭静音模式时，9to5Mac 复制出了新的震动模式，称感觉就像用力敲击一下一样。通过静音切换器，用户可以轻松了解手机何时处于静音模式。但如果切换器被固态按键取代，震动反馈将有助于向用户指示按下按键时手机所处的模式。

根据此前 MacRumors 发现的代码片段，取代静音开关的新操作按键将有很多可以分配给点击的选项。例如，用户可以选择用 Siri 快捷方式替换启用或禁用静音模式的操作，或者选择打开相机应用、打开手电筒、触发专注模式或录制语音备忘录。

除了新的操作按键外，iPhone 15 Pro 预计还将采用新设计，采用钛金属框架、边框更窄，搭载更高效的 A17 芯片，用 USB-C 取代 Lightning 接口，据传 iPhone 15 Pro Max 还将配备潜望式镜头，以实现更好的光学变焦。

据悉，苹果预计将于 9 月 12 日或 13 日举行 iPhone 15 系列发布会。

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