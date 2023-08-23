VMware 与英伟达扩大合作，拟明年初为企业推出定制化生成式 AI 服务

IT之家 8 月 23 日消息，当地时间 8 月 22 日，云计算公司 VMware 宣布与英伟达扩大战略合作伙伴关系，VMWare 与英伟达将合作成立 VMware 私有人工智能基金会，合作开发一套新的软件工具，将为企业客户提供定制的大型语言模型并运行生成式人工智能应用程序，解决企业数据隐私、安全和控制问题。两家公司计划在 2024 年初推出这项服务。

通过这一合作，两家公司将推出 VMware Private AI Foundation with NVIDIA 平台，可以让企业定制模型并运行生成式 AI 应用，如智能聊天机器人、助理、搜索和摘要工具等。

VMware Private AI Foundation with NVIDIA 结合了 NVIDIA 的生成式 AI 软件和加速计算技术。该平台基于 VMware Cloud Foundation，并针对 AI 进行了优化。这一合作旨在解决数据隐私、安全和控制方面的问题，同时使企业能够自信地运行与其数据相邻的生成式 AI 工作负载。

英伟达的创始人兼首席执行官黄仁勋在新闻稿中表示，包括金融服务、医疗保健和制造业在内的各个行业的企业都渴望将生成式 AI 集成到他们的业务中。与 VMware 的扩大合作将为客户提供必要的软件和计算能力，以利用他们自己的数据构建定制的应用程序，释放生成式 AI 的潜力。

新闻稿还称，企业正在寻求简化生成式 AI 应用的开发、测试和部署。VMware Private AI Foundation with NVIDIA 旨在使企业能够利用这种潜力，通过定制大型语言模型，带来更安全和私密的模型，并在大规模下安全地运行推理工作负载。

这一合作是 VMware 和英伟达十多年合作的延续，这一消息也是在 VMware 被美国科技公司博通收购之际发布的，英国竞争和市场管理局（CMA）8 月 21 日宣布，在进行调查后，批准了这笔价值 690 亿美元（IT之家备注：当前约 5037 亿元人民币）的收购。

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