微软、英伟达合作，GeForce Now 用户可游玩十多款 Game Pass 游戏

IT之家 8 月 22 日消息，今年 2 月，微软与 NVIDIA 签订了为期 10 年的协议，将其 Game Pass 游戏库中的游戏添加到 GeForce Now 云游戏服务中（IT之家注：默认 RTX 4080 质量）。

今日，NVIDIA 正式推出了全新的 DLSS 3.5 技术，还公布了多款 DLSS 和 Reflex 游戏，并透露《半条命 2》 RTX 版等游戏即将发布。

此外，英伟达还确认订阅了 GeForce Now 会员的用户将很快能够在自己选择的设备上游玩十多个受支持的 Xbox PC Game Pass 游戏，而且后续还将定期添加更多游戏。

目前，英伟达 GeForce Now 玩家已经可以游玩超过 10 款 PGP 游戏，包括第一方微软和贝塞斯达的作品，例如《死亡循环》《禁闭求生》《毁灭战士（2016）》《战争机器 5》《无人深空》《骑马与砍杀 II：霸主》《毁灭战士：永恒》和《德军总部》重启版。

据介绍，英伟达未来还将添加一些第三方游戏，包括《无主之地》和《全面战争：战锤 II》等。

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