消息称微软正将 AI 功能引入 Win11 内置应用：照片、截图、画图等将玩出新花样

IT之家 8 月 23 日消息，微软在过去一年中在人工智能方面取得了重大进展，几乎所有的新产品都与人工智能相关。据 WindowsCentral 报道，微软还在探索将人工智能功能引入一些内置的 Windows 11 应用，包括照片、截图工具和画图。其中一些功能需要专用的硬件，如 NPU（神经处理单元）或 VPU（视觉处理单元），而另一些则不需要。

报道称，对于照片应用，微软正在开发一种人工智能功能，可以让应用识别照片中的物体或人物，并能够剪切这些元素并将其粘贴到其他地方。这是 iOS 和 Android 已经拥有的功能，微软将其引入 Windows 也不足为奇。

关于截图工具，消息来源称，微软想要加入 OCR（光学字符识别）技术，使 Windows 能够识别屏幕截图中的文本，以便复制到剪贴板。微软还在开发将 OCR 引入相机应用的功能，让用户可以选择拍摄的照片中的文本。

最后，微软还在尝试将生成式人工智能引入 Windows 11 画图应用。用户可以要求画图根据用户设定的条件创建一个画布，类似于目前的 Bing Image Creator。消息来源称，画图的人工智能集成将基于同样的 Bing 技术。

目前还不清楚微软是否会很快在 Windows 11 上推出这些人工智能功能，据悉上述想法仍处于实验阶段，因为该公司正在探索如何将更多的人工智能功能融入 Windows。

微软将于 9 月 21 日举行一个活动，据悉将发布新的 Surface 硬件，并进一步讨论 Windows 中的人工智能。此外报道还称，下一个主要的 Windows 平台版本预计于 2024 年发布，将更加重视人工智能。目前，微软为 Windows 11 开发的人工智能功能有些表面化，在下一个主要版本中，该公司将开始更深入地集成人工智能体验。

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。