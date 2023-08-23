西门子极净魔盒 Plus 嵌入式洗碗机发布，首发价 7690 元

IT之家 8 月 23 日消息，西门子品牌上新了一款“极净魔盒 Plus”嵌入式洗碗机新品，拥有黑白两款配色，售价 9690 元，首发价 7690 元。
该洗碗机支持智能抽湿烘干，外观方面配有内嵌把手、触摸控制面板、蓝光智能感应条、黑白双色玻璃门。
西门子极净魔盒 Plus 搭载 7 大净洗系统：
上层精准涡流洗，用于清洗异形餐具，4.6 米漩涡水流 360° 强力冲刷，可洗涤蛋、奶瓶、深口顽渍。
下层增压强洗，强力清除油垢，专利水流转换系统，水压高至 3.95 米，瓦解炒锅顽渍。
五层喷淋系统 360 度漩涡冲刷，顶喷向下冲刷，上下 S 型喷臂双向喷射水流，形成 5 层环绕水流，实现全域净洗。
智能强排变频电机，全域洁净系统驱动高压旋涡水流。
三重过滤系统，过滤大块及细小残渣，专利滤网面积是普通尼龙滤网的 1.5 倍，水流通过性更强。
智感油污探测系统，智能传感器检测餐具，灵活调整洗涤方案，至多可减少 50% 用水。
智能水质优化系统软水净洗，预防水垢，洁净餐盘透亮如新，适配全国水质。
西门子极净魔盒 Plus 支持超一级水效，支持 96 小时抑菌存，续航洁净 4 天持续护航，号称“仅耗 0.1 度电”。
此外，西门子极净魔盒 Plus 的容量达 14 套，配有 10+5 专业洗涤程序，还支持手机远程操控、一键预约谷电时段，最大功率达 2000W，噪音最高 48dB。
西门子极净魔盒 Plus 嵌入式洗碗机现已在官方天猫店开售，首发价 7690 元，IT之家附完整参数表：
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