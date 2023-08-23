西门子极净魔盒 Plus 嵌入式洗碗机发布，首发价 7690 元

上层精准涡流洗，用于清洗异形餐具，4.6 米漩涡水流 360° 强力冲刷，可洗涤蛋、奶瓶、深口顽渍。

下层增压强洗，强力清除油垢，专利水流转换系统，水压高至 3.95 米，瓦解炒锅顽渍。

三重过滤系统，过滤大块及细小残渣，专利滤网面积是普通尼龙滤网的 1.5 倍，水流通过性更强。