腾讯新游戏《三角洲行动》实机演示发布，现已开启预约

IT之家 8 月 23 日消息，腾讯新游戏《三角洲行动》已于科隆国际游戏展正式亮相，首曝实录已发布，全球预约正式开启。

IT之家附游戏简介：

《三角洲行动》是一款设定在 2035 年的第一人称特战干员战术射击游戏，支持跨端免费游玩。拥有 25 年历史的经典射击鼻祖再次回归，这一次行动再次升级，让你感受到前所未有的大规模、危险刺激的动态射击世界。

作为前三角洲队员创立的全球反恐特勤组 G.T.I.的精英特战干员，你将前往神秘的阿萨拉地区，调查哈夫克公司的非法活动。在这个充满危机的战场中，运用别具特色的战术道具与装备，与队友紧密协作，灵活制定战术，挑战强大的 AI，只有最勇敢的干员才能成功完成各项看似不可能的极限任务。

你还能扮演最精英的三角洲特战干员，重温 1993 年那场秘密行动 ——《黑鹰坠落》，从第一人称视角领略电影好莱坞战争美学。

在这里，你将获得专属于《三角洲特种部队》丰富又刺激的作战体验。

中远距离战术战斗、秘密潜入解决目标、驾驶重型载具火力输出、海量随机事件、几十人的大战场对决……

“无所畏惧，绝不言退。”

快来加入这场惊险刺激的战斗吧！

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