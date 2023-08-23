国产模拟经营种田游戏《沙石镇时光》正式版跳票至 11 月 2 日

IT之家 8 月 23 日消息，国产模拟经营种田游戏《沙石镇时光》原定于 9 月 26 日推出正式版，登陆 Steam、WeGame、Epic、Bilibili、任天堂 Switch、索尼 PlayStation 5 和微软 Xbox One、Xbox Series S|X 平台。
《沙石镇时光》游戏官方日前宣布，为了游戏正式版的质量能达到大家的期望与标准，将游戏的正式发布日期推迟为 11 月 2 日，包括实体版和数字版。
IT之家附完整公告：
亲爱的玩家们，我们衷心地向大家致以最诚挚的歉意。今天我们想要告知大家，《沙石镇时光》的发售日期将会延期。这款游戏我们团队付出了四年多的时间，投入了相当多的心血，我们也知道有很多玩家也在期待我们的游戏。所以，为了游戏正式版的质量能达到大家的期望与标准，经过深思熟虑，我们决定将游戏的正式发布日期推迟为 11 月 2 日，包括实体版和数字版。
同时，我们也想借此机会感谢大家一直以来的支持。你们的热情让我们感到非常感激，也让我们能在这段时间保持专注和动力。没有你们的帮助和建议，我们无法走到今天。在 11 月 2 日，希望大家都能相约在沙石镇！
我们也欢迎大家参与《沙石镇时光》的内测。内测版本是 8 月的版本，大家可以从中体验到更多的主线剧情内容，但可能存在许多 bug 和未完成的优化，如果大家有这方面的顾虑，还是建议耐心等待正式版上线后再进行体验。我们的所有人力目前都投入在最终版本的优化和打磨上，可能无法进行及时的维护。
再次抱歉，感谢大家的耐心等待！
这款游戏目前 Steam 售价 78 元，截至IT之家发稿有着 87% 的好评，感兴趣的玩家可以点此进入商店页面。
游戏介绍：
荒漠小城沙石镇诚挚而迫切地邀请您。作为新工坊主，您可以在这里用不同的方式收集资源，在专属工坊中创造各种机器和设备，也可以探索广阔的沙漠，深入废墟，搜寻旧世界遗留的古老文物，甚至与怪物斗智斗勇。经营崭新生活也少不了种植，烹饪，养殖，与沙石镇居民建立不同的关系等等丰富多样的玩法。
配置要求：
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