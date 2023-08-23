《夜莺传说》游戏新预告放出，抢先体验跳票至明年 2 月 22 日

IT之家 8 月 23 日消息，《夜莺传说》是由 Inflexion Games 开发和发行的第一人称 PVE 开放世界生存合成游戏，官方在科隆游戏展上放出了新的预告视频。

Inflexion 宣布《夜莺传说》游戏的抢先体验活动再次跳票，该作原定于 2022 年开启抢先体验，随后官方表示由于游戏需要从虚幻引擎 4 升级到 5，推迟到 2023 年上半年，现在再次宣布推迟到 2024 年 2 月 22 日。

开发商 Inflexion Games 首席执行官兼前 BioWare 负责人 Aaryn Flynn 表示：

经过团队多年的专注工作，我们很高兴地宣布 Nightingale 将于 2024 年 2 月 22 日进入抢先体验。 虽然晚了几个月，但作为一个工作室，首要任务是游戏质量，同时也非常重视玩家的满意度。 我们希望有更多的时间打磨，从而推出一款让社区、玩家满意的作品。

IT之家在此附上游戏介绍如下：

《夜莺传说》是一款第一人称，PVE，开放世界生存合成游戏，支持单人游玩或好友联机。建造、合成、战斗、探索，越过神秘的传送门，在多个奇妙与神幻的妖境展开冒险。

由于奥术传送门网络被切断，你被困在了我们的世界之外。

你的目标：成为一名娴熟的跨界行者，在跨次元传送网络中航行。只有这样你才能找到如何前往夜莺魔城，那里是已知的人类最后堡垒。

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