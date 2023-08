《塔洛斯的法则 2》等 5 款游戏如期今年发布、《滑板故事》等 5 款游戏跳票至明年

IT之家 8 月 8 日消息,美国游戏开发商 Devolver Digital 近日发布了三分钟的预热视频,宣布《塔洛斯的法则 2》等 5 款游戏会如期在 2023 年发布,但《勇敢小骑士》等 5 款游戏会推迟至 2024 年。

官方表示花式风格运动游戏《滑板故事》(Skate Story)、可切换 2D / 3D 的冒险游戏 《勇敢小骑士》(The Plucky Squire)、《电钻少女》(Pepper Grinder)等游戏推迟到 2024 年。

Free Lives Studio 工作室虽然在今年 6 月已经透露,官方在活动中再次宣布《愤怒的大脚》(Anger Foot)和《打倒火柴人》(Stick It to the Stickman)游戏推迟到 2024 年。

Devolver Digital 在宣布上述 5 款游戏推迟到 2024 年之外,还宣布在 2024 年推出另外两款游戏,分别是来自由西班牙独立游戏工作室 Nomada 的《Neva》,以及类似于《死亡搁浅》的《Baby Steps》。

Devolver Digital 还确认以下游戏会在 2023 年如期发布,IT之家在此附上信息如下:

《塔洛斯的法则 2》(The Talos Principle 2)

具有生存元素的合作动作游戏《荒野枪巫》(WIZARD WITH A GUN)

像素化的黑色朋克动作游戏《枪伞游侠》(Gunbrella)

合作平台游戏《因果动物园》(KarmaZoo)

《宇宙之轮姐妹会》(The Cosmic Wheel Sisterhood)

