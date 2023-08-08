《塔洛斯的法则 2》等 5 款游戏如期今年发布、《滑板故事》等 5 款游戏跳票至明年

IT之家 8 月 8 日消息，美国游戏开发商 Devolver Digital 近日发布了三分钟的预热视频，宣布《塔洛斯的法则 2》等 5 款游戏会如期在 2023 年发布，但《勇敢小骑士》等 5 款游戏会推迟至 2024 年。

官方表示花式风格运动游戏《滑板故事》（Skate Story）、可切换 2D / 3D 的冒险游戏 《勇敢小骑士》（The Plucky Squire）、《电钻少女》（Pepper Grinder）等游戏推迟到 2024 年。

Free Lives Studio 工作室虽然在今年 6 月已经透露，官方在活动中再次宣布《愤怒的大脚》（Anger Foot）和《打倒火柴人》（Stick It to the Stickman）游戏推迟到 2024 年。

Devolver Digital 在宣布上述 5 款游戏推迟到 2024 年之外，还宣布在 2024 年推出另外两款游戏，分别是来自由西班牙独立游戏工作室 Nomada 的《Neva》，以及类似于《死亡搁浅》的《Baby Steps》。

Devolver Digital 还确认以下游戏会在 2023 年如期发布，IT之家在此附上信息如下：

《塔洛斯的法则 2》（The Talos Principle 2）

具有生存元素的合作动作游戏《荒野枪巫》（WIZARD WITH A GUN）

像素化的黑色朋克动作游戏《枪伞游侠》（Gunbrella）

合作平台游戏《因果动物园》（KarmaZoo）

《宇宙之轮姐妹会》（The Cosmic Wheel Sisterhood）

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