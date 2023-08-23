比亚迪唐家族推出全新车色“银釉白”，8 月 25 日成都车展开启预售

IT之家 8 月 23 日消息，比亚迪汽车今日宣布，唐家族全新车色“银釉白”将于 8 月 25 日举行的 2023 成都车展开启预售，售价暂未公布。

目前，比亚迪唐 DM-p、DM-i、EV 车型均配备雪域白、银砂黑、山脉灰、赤帝红、极光蓝五款配色，其中后两款配色需要加价 2000 元。DM-i 冠军版将“极光蓝”配色替换为“冰川蓝”配色，并且不需要额外加价。

除了全新配色，比亚迪唐 DM-p 还将与成都车展推出“战神版”车型。从海报来看，战神版相比普通版变化不大，外观方面主要是对多处细节进行了黑化处理，内饰则加入了黑色材料以及黄色缝线，整体变得更加动感时尚。

比亚迪唐 DM-p 战神版在动力方面参考在售车型，预计新车将搭载由骁云-插混专用 1.5T 发动机加电动机组成的插混系统，纯电续航提供 112 公里、215 公里、252 公里三种选择。

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