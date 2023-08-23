长城汽车：高山 DHT-PHEV、哈弗猛龙、坦克 400 Hi4-T 将于 2023 成都车展开启预订 / 预售

IT之家 8 月 23 日消息，长城汽车今日宣布，旗下五大品牌携新能源家族全新成员登陆 2023 成都车展，多款车型开启预订 / 预售。

其中，魏牌首款 MPV 高山 DHT- PHEV 将于 8 月 25 日开启预订，预计发布时间为 11:00-11:25；龙序列全新成员哈弗猛龙和越野新能源坦克 400 Hi4-T 将于 8 月 25 日开启预售，预计发布时间分别为 10:30-10:55 和 10:00-10:25。

申报信息显示，高山 DHT- PHEV 车身尺寸为 5045/1960/1900mm，轴距为 3085mm，整备质量 2610/2730kg。新车将搭载由 1.5T 发动机与 P4 电机组成的 DHT-PHEV 系统，最大功率 115 千瓦，配备蜂巢能源提供的三元锂电池。

内饰方面，魏牌高山确认配备了双悬浮式零重力按摩座椅，标配 10 点式按摩 / 通风 / 加热功能。同时，新车还提供了 12.5L 车载独立压缩机冰箱，可以实现 0-50℃温度调节。

哈弗猛龙将搭载 1.5T 发动机、Hi4 智能四驱电混技术、后桥差速锁等配置。该车长 4800（不含后置备胎为 4680mm），宽 1916mm，高 1822mm，轴距为 2738mm，新车采用与哈弗枭龙完全不同的设计风格，整体主打硬核风格，车身轮廓方正平直，与自家的哈弗大狗、坦克 300 等“硬派”车型颇为相似。

坦克 400 Hi4-T 定位于中大型 SUV，并搭载 2.0T+9HAT 的动力组合。新车长宽高分别为 4985mm / 1960mm / 1905mm，轴距为 2850mm。新车的动力系统由 2.0T 发动机 + 电动机组成，整套动力系统综合最大功率 300kW，综合最大扭矩为 750N・m，提供全新一代智能四驱系统。

关于 2023 成都车展的更多消息，IT之家届时将持续关注，并带来最新报道。

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