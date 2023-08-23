新款深蓝 SL03 汽车官图公布：白色内饰加入橙色线条，将于成都车展亮相

IT之家 8 月 23 日消息，深蓝汽车官方近日发布新款 SL03 官方图片，该车将于 8 月 25 日开幕的 2023 成都车展正式亮相。

▲ 新款深蓝 SL03

外观方面，新款深蓝 SL03 与在售车型相比基本没有变化，依旧采用封闭式前脸设计，配备无框车门以及隐藏门把手，轮毂设计稍有变化但尺寸保持不变，车尾依旧为溜背设计并配备掀背尾门。

▲ 上为新款内饰，下为老款内饰

相比于外观，新款深蓝 SL03 的内饰变化相对更大一些，橙色线条搭配白色配色，让这款新机的内饰看起来更加简洁且年轻化。方向盘区域的设计有所调整，按键布局清晰；中控屏下方的前排杯架，由不规则设计改为并排对称设计，并且添加了两个置物槽，预计将支持无线充电功能。

新款深蓝 SL03 的动力可以参考在售车型，后者提供增程版、纯电版和氢动力版三种动力版本，共有 4 款配置，官方指导价为 17.19 万元-69.99 万元。

▲ 新款深蓝 SL03，下同

目前在售的深蓝 SL03 515 纯电版电动机最大功率 190 千瓦，最大扭矩 320 牛・米，CLTC 纯电续航里程为 515 公里。705 纯电版电动机最大功率 160 千瓦，最大扭矩 320 牛・米，CLTC 纯电续航里程为 705 公里。

1200 增程版电机最大功率 160 千瓦，CLTC 纯电续航里程为 200 公里，增程模式下综合续航为 1200 公里。

氢动力版电机最大功率 160 千瓦，最大扭矩 320 牛・米，匹配容量为 28.39 千瓦时的动力电池，馈电状态下氢耗为 0.65 公斤 / 100 公里，CLTC 综合工况续航里程达 730 公里。

IT之家附新款深蓝 SL03 更多官图：

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