诺兰《奥本海默》中国首映礼采访：电影特效太安全了，很难模拟实拍爆炸的紧张感

IT之家 8 月 23 日消息，众所周知，导演克里斯托弗・诺兰是一个“实拍”狂魔，在最新的作品《奥本海默》中也不例外。

《奥本海默》中国首映礼于昨日在环球影城举行，诺兰亲自到场。在映后互动环节中，诺兰与现场粉丝分享了如何实现实景拍摄，以及他对电脑特效的看法。

据环球影业官方公布的视频，诺兰在采访中表示：“电脑特效是一个非常有力的工具，可以让你完成任何效果，但它让我觉得太安全了。我们之所以实拍，是希望大家可以感受到真实的爆炸以及火焰，实拍会给观众一种紧张感，视觉特效是很难模拟这种效果的。”

此外，诺兰还谈到了为何使用 IMAX 胶片摄影机。《奥本海默》采用了 IMAX 70 毫米彩色和黑白胶片拍摄，诺兰称“因为其有着最高的分辨率和最高的质量，可以模拟人眼的效果”。

诺兰还透露，这一 IMAX 70 黑白胶片是由柯达为电影专门生产的，并夸赞“我们从没看过这么棒的效果”。

目前《奥本海默》电影已在国内开启预售，该影片是克里斯托弗・诺兰自编自导的二战题材传记电影，由基里安・墨菲饰演奥本海默，其他主演还包括马特・达蒙、小罗伯特・唐尼、艾米莉・布朗特等。

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