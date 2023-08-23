山灵推出“次世代解码耳放一体机”EH3，8 月底开售

IT之家 8 月 23 日消息，山灵音响推出了一款解码耳放一体机 —— 山灵 EH3，定价暂未公布，仅透露会在本月底开售。

据介绍，传统的解码耳放一体机无法独立使用，而 EH3 则支持本地播放，支持 App 操控，支持推流，既是解码耳放，也是台式纯音数播，因此号称“次世代解码耳放一体机”。

与 "H" 系列相似，EH3 可以通过 USB 口，实现 U 盘及移动硬盘播放，并通过 Eddict Player App 进行选曲、音量控制、切歌等操作。

此外，山灵 EH3 提供了多种接口，IT之家下面简单罗列了一下这款产品机身的接口：

前面板

3.5mm

6.35mm 单端 + 4.4mm

XLR 平衡

后面板

【数字输入】USB / 光纤 / 同轴 / I²S / 蓝牙 / U 盘

【数字输出】USB

【模拟输出】XLR 平衡 + RCA 单端

【模拟输入】RCA

官方表示，这款耳放适用于市面上几乎所有的主流耳机，不需要转接即可获得最佳音频效果；后背板则配置了 XLR+RCA，可以将 EH3 作为前级或解码器，搭配功放、耳放、有源音箱使用。

输入方面，EH3 提供了规格极高的 USB、I²S，也有最为通用的光纤、同轴，甚至还有最为便捷的蓝牙输入，而且支持 U 盘和移动硬盘输入，还支持 RCA 输入，可作为单独的耳放 / 前级使用。

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