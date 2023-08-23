ROG 展示新款 GT-BE98 Pro Wi-Fi 7 路由器：速度可达 30000 Mbps

IT之家 8 月 23 日消息，ROG 在科隆游戏展上展示了最新的 Wi-Fi 7 路由器 ROG Rapture GT-BE98 Pro。

图源 redeszone

据报道，Rapture GT-BE98 Pro 是 ROG 年初发布的 GT-BE98 的改进版本，支持 Wi-Fi 7 标准，有 2.4GHz 频段、两个 5GHz 频段以及 6GHz 频段，理论速度可达 30000 Mbps。华硕在 Gamescom 2023 上现场展示可达 4700 Mbps 的真实速度。

配置方面，这款路由器搭载了 64 位 4 核 2.6GHz 处理器，拥有两个 10G 网口和四个 2.5G 网口，支持 RGB 灯光。

目前，ROG 暂未公布这款路由器的售价和上市时间。

据IT之家此前报道，工信部官网 6 月 1 日正式发布了一份公开征求《国家无线电办公室关于采用 IEEE 802.11be 技术标准的无线局域网设备新增型号核准技术要求及测试方法的通知（征求意见稿）》的意见，Wi-Fi 7 相关标准有望在不久后落地，届时一大波 Wi-Fi 7 产品就会铺货上市。

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