Adobe 开放 Express 工具：基于 AI 的图像 / 视频编辑器

IT之家 8 月 17 日消息，Adobe 今天发布新闻稿，宣布旗下的图形设计工具 Adobe Express 在经过一段时间的测试之后，目前已经向所有用户开放。

Adobe Express 最初被称为 Adobe Spark，IT之家访问该产品页面，目前已经可以使用。针对现有的测试人员，部分高级功能将会继续限免一段时间，不过可以获得 30 天的高级会员试用，继续访问所有优质内容和功能。

官方对该工具的描述为：“借助由 Adobe Firefly 提供支持的生成式 AI，创作令人惊叹的作品，脱颖而出。借助功能完备的全新 Adobe Express，您可以设计传单、抖音视频、简历以及连续短片。更轻松地进行创作、助您实现更大的梦想。”

Adobe Express 新版本融合了 Photoshop，Illustrator，Premiere 和 Acrobat 的技术，以及 Firefly 生成 AI 模型，形成有趣而轻松的 Web 应用程序体验，让每个人都可以创建出色的内容。

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