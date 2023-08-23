声阔漫游 S1 头戴式降噪耳机国行发布：40mm 动圈 LDAC，首发价 799 元

IT之家 8 月 23 日消息，安克（Anker）公司近日在海外推出了一款 Soundcore Space One 头戴式降噪耳机，这款耳机今日在国内公布了，官方名称为“声阔漫游 S1 超宽频降噪耳机”，首发价 799 元。

外观设计方面，该耳机拥有三款配色，采用轻量一体化头垫、8° 可调节耳罩。

性能方面，声阔漫游 S1 超宽频降噪耳机搭载 40mm 动圈，拥有双金标认证，支持 LDAC 蓝牙音频；关闭降噪续航 55 小时，开启降噪续航 40 小时，支持“充电 5 分钟，播放 4 小时”。

降噪方面，该耳机全新升级三重降噪声学系统，相比上一代大幅度提升中高频段的噪音消除能力，人声降噪能力提升 2 倍，还支持环境自适应降噪；可调 5 档降噪模式、5 档通透模式。

此外，声阔漫游 S1 超宽频降噪耳机支持免摘耳机对话、同时连两台设备、摘耳机暂停播放等智能功能。

IT之家查询电商平台获悉，该耳机重量为 260g，采用 USB-C 接口 580mAh 电池，搭载蓝牙 5.3，首发价 799 元，现已开放预约。

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