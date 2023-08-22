安克（Anker）推出新款 Soundcore Space One 主动降噪耳机，售价 100 美元

IT之家 8 月 22 日消息，安克（Anker）公司今天发布了新款 Soundcore Space One 耳机，该耳机将于本月底正式上市，拥有全新的外形设计，改进的主动降噪技术，以及长达 55 小时的电池续航。

安克新款 Soundcore Space One 距离第一代 Soundcore Space 发布不到一年，这次对头戴式耳机进行了全面的改造和升级，新款安克 Soundcore Space One 配备了两个 40 毫米的动圈单元。

作为该品牌的最新旗舰耳机，Space One 具备了安克的所有常规功能，支持 HearID 功能，可以根据用户的偏好自动调整音效，同时支持有线和无线模式下的 LDAC 和 Hi-Res 音频。

安克 Soundcore Space One 除了拥有安克的常规功能外，该公司还在主动降噪性能上下了功夫。这次的降噪技术可以更好地识别用户周围的声音和外部噪音，并且针对中高频段进行了优化，以减少人声的干扰，这样 Soundcore Space One 耳机就可以更有效地屏蔽掉生活中让用户分心的噪音。而且在开启降噪模式时，这款耳机也能提供 40 小时的电池续航。如果关闭降噪模式，续航时间可以提升到 55 小时。如果急需使用，只需充电五分钟，就可以听四个小时。

安克一贯的风格是，在技术之外，还要给消费者提供多种颜色选择。这次的外形设计也很用心，比去年的 Space Q45 耳机更加时尚。这款新耳机有三种颜色可选：墨黑、拿铁奶油和天空蓝。新款安克 Soundcore Space One 耳机预计将于本月底上市，售价为 99.99 美元（IT之家备注：当前约 731 元人民币）。

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