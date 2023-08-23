吉林电信回应出卖 8000 万手机号传闻为不实信息，将依法维护公司权益

IT之家 8 月 23 日消息，由于近期对于电信诈骗相关事件的关注度，有部分自媒体称国内运营商内鬼为诈骗集团提供了 8000 多万个手机号码。

对此，@吉林电信 今日发文称：网传“吉林电信向缅北诈骗集团提供 8000 多万个手机号码”为不实信息。有部分自媒体账号利用近期公众对缅北诈骗的关注，移花接木制造了上述不实信息，进行恶意炒作传播，严重损害我公司形象。我公司将依法维护公司权益。

IT之家查询发现，央视今日说法栏目上周的节目中提到：公安机关目前已经抓获了 23 名运营商内鬼，每个人获利从几十万元到上百万元，甚至近千万元不等，而从警方查获的电脑中恢复的数据就包括 8000 多万条手机号数据。

央视在节目中举例时提到了两名相关人员，其一是江苏某运营商省级公司的中层管理人员马小波（化名），联合他人利用运营商内部的管理漏洞给批量注册微信号的犯罪团伙搭建了一个非法通道。

此外，央视还提到，在警方抓获的犯罪嫌疑人中还包含一名吉林某大学的教授，而他门下不少学生就在吉林的运营商中进行工作。

但实际上，央视从未提到吉林电信泄露 8000 多万个手机号码类似内容，相关舆论属于自媒体哗众取宠、刻意引导而来。

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