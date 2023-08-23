北京现代汽车拟转让旗下“最先进”重庆工厂，转让底价 36.84 亿元

IT之家 8 月 23 日消息，据北京产权交易所网站发布的文件显示，韩国汽车制造商现代汽车在中国的合资公司拟以 36.84 亿元人民币的价格转让位于重庆的工厂，出售的资产包括土地使用权、地上建（构）筑物及相关设备等资产。

资料显示，重庆工厂是北京现代在国内建成的第五座整车制造工厂，号称是北京现代“最先进”的工厂。（IT之家注：前四座分别是北京顺义的第一 / 第二 / 第三工厂、河北沧州工厂）

该工厂于 2015 年开工建设，2017 年 8 月正式建成投产，占地面积 187 万平方米，总投资达 77 亿元，年产能 30 万辆。根据规划，重庆工厂投产车型为瑞纳、菲斯塔以及 ix25 等车型。

▲ 北京现代官方宣传图

IT之家访问北京现代汽车官网，在工厂参观预约页面，目前只有北京仁和（第二）工厂可供参观了。

2022 年，现代汽车（包含起亚）在中国市场的销量仅为 34.3 万辆，占现代集团在全球销量的 5％。今年上半年，现代汽车在华销量约为 12.33 万辆。

值得一提的是，在去年 11 月份，北京现代公布了“2025 向新计划”：要在 2025 年实现燃油车全面混动化，未来 3-5 年内构建 1 款 MPV 车型、2 款轿车、3 款 SUV 车型的混动化产品矩阵，达成混动产品年产销 30 万辆规模；加速引入纯电品牌艾尼氪（IONIQ），2023 年推出专属 EV 车型，未来 3 年投放 4-5 款纯电车型，在 2025 年达成年销 50 万辆以上的目标。

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