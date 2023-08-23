B站小范围内测“播放分钟数”， UP 主可看到播放时长指数

IT之家 8 月 23 日消息，据界面新闻，B站已于今日上线播放时长功能的内测，但目前只向部分 UP 主开放。

据介绍，参与内测的 UP 主可以看到稿件“播放时长指数”这一指标，不过该指标目前只在 UP 主创作中心后台进行展示，用户端还未上线。

内部人士解释称，“播放时长指数”指代稿件累计播放的总分钟数，但因为其中涉及大量细微的计算细节所以叫“指数”，毕竟这一数字不能用简单的累计总时长来呈现。

6 月 26 日，B站董事长兼 CEO 陈睿在B站14 周年庆直播中发表了演讲，陈睿称播放分钟数比播放次数更能体现视频的质量，但是统计播放分钟数技术复杂度更高，成本更高。幸运的是，随着技术的成熟，现在B站已经有能力统计播放分钟数，替代B站播放次数作为外显数据，让用户有更好的参考，并“计划在未来几周内完成产品更新”。

IT之家上周报道，哔哩哔哩最新财报显示：2023 年第二季度总营收达 53.04 亿元人民币，同比增长 8%，毛利润实现 12 亿元，同比增长 66%，调整后净亏损为 9.64 亿元，同比收窄 51%。

陈睿表示：在今年二季度公司市场费用同比下降 22% 的前提下，我们的日活跃用户数同比增长了 15% 到 9650 万，用户的日均使用时长是 94 分钟，也是历年同期历史新高，社区总使用时长同比增长了 22%，这些数据在我看来都是非常健康和积极的。

他还提到：对于暑期的展望，我们可以看到日活跃用户数和日均使用时长保持了健康和强劲的增长，预计第三季度B站的日活跃用户数能够首次突破 1 亿大关，而且我们也预测日均使用时长也会出现新高。

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