Moment 推出 T 系列相机镜头，适用于安卓手机和 iPhone

IT之家 8 月 17 日消息，摄影配件公司 Moment 今日宣布推出第三代镜头，T 系列镜头既可以用于安卓手机，也可以用于 iPhone，这也是 Moment 公司自 2017 年以来首次推出新的 iPhone 镜头。

T 系列镜头的价格在 120 美元（IT之家备注：当前约 876 元人民币）到 150 美元（当前约 1095 元人民币）之间，以下是新的镜头型号：

变形 1.33x（150 美元）：这款镜头可以为 iPhone 拍摄的视频带来电影般的效果。有金色和蓝色两种选择，可以产生变形光晕的效果。金色可以提供丰富的金色色调，蓝色可以提供 20 世纪 60 年代初的电影风格。1.33x 适用于照片和视频，畸变较小。

变形 1.55x（150 美元）：两款变形镜头相比 Moment 公司的 M 系列镜头，都有 20% 更大的光圈，以及三片式设计，可以提高低光性能。1.55x 镜头可以为视频拍摄提供最戏剧化的效果。

58mm 长焦（150 美元）：这款长焦镜头可以提供 2 倍的光学变焦，并且可以与苹果 Pro 版 iPhone 上内置的长焦镜头配合使用。使用 Moment 公司的应用程序还可以实现 4 倍变焦。

18mm 广角（130 美元）：这款广角镜头可以提供类似于 iPhone 上超广角相机的视角，但是畸变较小。可以与超广角相机配合使用，拍摄更远景的照片。

14mm 鱼眼（120 美元）：这款鱼眼镜头是一款超广角镜头，拥有 200 度的视野。可以利用新款 iPhone 上的全图像传感器，没有暗角或黑边。这是一款鱼眼镜头，所以有一些畸变。

10x 微距（120 美元）：这款微距镜头可以从一英寸的距离拍摄小物体的放大图像。与广角相机配合使用，可以提高纹理和细节，比 iPhone 上内置的微距功能更好。

使用这些镜头需要一个兼容的 Moment 手机壳。Moment 公司为最新款 iPhone 提供了手机壳，并且计划在 iPhone 15 发布后也支持该型号。预订时可以选择一个 iPhone 15 手机壳，手机壳将在新款 iPhone 发布后发货。Moment 公司还提供了一个 M 系列镜头的回收计划，每个镜头可以获得高达 50 美元的商店信用额度，用于购买新的 T 系列镜头。

Moment 公司的 T 系列镜头从今天开始在其网站上接受订单，预计在 9 月 7 日开始发货。

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