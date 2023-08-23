高通扩展骁龙 G 系列掌机芯片阵容：现可选 G1 Gen 1、G2 Gen 1 和 G3x Gen 2

IT之家 8 月 23 日消息，早在 2021 年，高通发布了骁龙 G3x Gen 1 掌机处理器，由雷蛇 Razer Edge 掌机搭载。现在，高通扩展了骁龙 G 系列掌机芯片阵容，公布了骁龙 G1 Gen 1、G2 Gen 1 和 G3x Gen 2 三款处理器。

据介绍，高通骁龙 G1 系列处理器为云游戏设计，G2 定位主流移动游戏，G3 则定位旗舰级。

高通新芯片采用了新的 GPU 命名方式，分别称为 Adreno A11、Adreno A21 和 Adreno A32，区分所有这三款芯片的 GPU 性能。

骁龙 G3x Gen 2 SoC 采用 8 核 Kryo CPU 和 Adreno A32 GPU，据高通称，CPU 速度提高了 30%，图形性能是其前身的两倍，支持 144Hz 刷新率和基于硬件的光线追踪。

骁龙 G1 Gen 1 和 G2 Gen 1 也采用了 8 核 Kryo CPU。GPU 方面，G2 Gen 1 采用 Adreno A21 GPU，支持 144Hz 刷新率，但不支持光线追踪。G1 采用 Adreno A11 GPU，支持 60Hz 刷新率。

高通表示正在与制造商 AYANEO、华勤、英业达和 Thundercomm 合作生产使用该芯片的消费级设备。

据 IT 之家稍早前报道，AYANEO 现已官宣首款搭载骁龙 G3x Gen 2 处理器的 Pocket S 安卓掌机，12 月正式推出。

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