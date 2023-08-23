高通收购芯片制造商 Autotalks 遇阻，将遭受美 FTC 调查

IT之家 8 月 23 日消息，据路透社报道，昨日由两位知情人士对外媒透露，美国联邦贸易委员会（FTC）预计将于明日对“芯片制造商高通收购以色列汽车芯片制造商 Autotalks”一事展开深入调查。

▲ 图源 路透社

IT之家在今年 5 月报道，高通彼时宣布将收购 Autotalks，该公司表示，Autotalks 的技术将被整合到其辅助和自动驾驶产品 Snapdragon Digital Chassis 中。

外媒称，高通与 Autotalks 的交易旨在支持高通专注于“V2X”的业务，V2X 旨在让车辆与周围环境进行通信。

除了美 FTC 外，欧盟委员会此前也宣布，将对这笔交易进行深入审查，外媒表示，高通必须获得欧盟反垄断机构的批准才能完成这笔交易。

为了打消外界对这笔交易的潜在担忧，高通在宣布收购 Autotalks 时，强调这笔交易得到了汽车制造商和零部件制造商的支持，其中包括大众、通用汽车、雷诺、大陆集团，以及三星旗下的哈曼国际。不过，该交易也遭到了匿名投诉者的反对，外媒表示，投诉者之一是芯片制造商联发科。

高通公司汽车高级副总裁 Nakul Duggal 此前曾表示：“自 2017 年以来，我们一直在投资 V2X 的研究、开发和部署，并相信随着汽车市场的成熟，将需要一个独立的 V2X 安全架构来提高道路用户的安全性，以及智能交通系统。”

高通去年曾表示其汽车业务已增至 300 亿美元（IT之家备注：当前约 2073 亿元人民币），自 7 月底以来增加了 100 多亿美元。

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