雷蛇推出骑仕 V2 专业版手柄和 Xbox 版骑仕 V2 手柄

IT之家 8 月 24 日消息，雷蛇今天发布了适用于安卓手机的骑仕 V2 专业版游戏手柄，以及 Xbox Edition 骑仕 V2 手柄。

雷蛇骑仕 V2 专业版

雷蛇骑仕 V2 专业版其亮点在于配备了 HYPERSENSE 超感触觉技术，手柄配备微动开关、模拟扳机键和可编程多功能按键，并通过逼真的触觉振动让玩家更沉浸地感受游戏。

雷蛇骑仕 V2 专业版配备了一个稳固的伸缩桥，可稳妥地固定市面上大多数的 Android 智能手机，提供牢固的贴合度，确保在你畅玩游戏时手机不会松脱。

Xbox Edition 骑仕 V2 手柄

Xbox Edition 骑仕 V2 手柄重点融合了以 Xbox 为中心的功能，配有标志性的 Xbox 品牌 LOGO，并且通过和游戏厂商的合作，为 AAA 游戏提供更沉浸的触觉体验。

Razer 表示，这次更新已经过优化，以确保无延迟游戏，并且各种输入都得到了增强，以提高控制和精度。还有一个专用的 Xbox 按钮用于打开控制器和启动游戏通行证。

IT之家查询雷蛇中国官网，暂未发现上述两款手柄的售价信息。

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