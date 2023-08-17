雷蛇发布黑寡妇蜘蛛 V4 75% 热插拔版键盘与第三代机械轴套装

稳定三脚轴与黄金十字触点技术，让手感更流畅轻盈

带 LED 透镜的透明轴外壳，实现更明亮的 RAZER CHROMA RGB 幻彩灯光

框式十字轴，为每次按键敲击提供更佳的稳定性和更好的防水防尘效果