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雷蛇发布黑寡妇蜘蛛 V4 75% 热插拔版键盘与第三代机械轴套装

2023/8/17 23:07:55 来源：IT之家 作者：孤城 责编：孤城
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IT之家 8 月 17 日消息，雷蛇今日发布黑寡妇蜘蛛 V4 75% 热插拔版键盘，售价 1399 元。雷蛇也同时发布了第三代机械轴套装，售价 199 元。

IT之家附雷蛇黑寡妇蜘蛛 V4 75% 热插拔版键盘与第三代机械轴套装介绍如下：

黑寡妇蜘蛛 V4 75% 热插拔版

  • 全键热插拔设计，可更换心仪轴体，客制化你的专属键盘

  • 75% 布局，精致小巧，节省桌面空间，简约玩家的理想之选

  • 预装第三代雷蛇触感橙轴，享受听觉和触觉的完美平衡

  • 采用 Gasket 结构，全新按键手感，提供更优秀的敲击体验

  • RAZER CHROMA RGB 幻彩灯效，实现设备与游戏的联动，享受更佳的沉浸感

  • 磁吸式人造皮革腕托，触感柔软，长时间游戏也能尽享舒适

雷蛇第三代机械轴套装

  • 约 1 亿次按键敲击寿命，成就极佳的耐用性

  • 稳定三脚轴与黄金十字触点技术，让手感更流畅轻盈

  • 带 LED 透镜的透明轴外壳，实现更明亮的 RAZER CHROMA RGB 幻彩灯光

  • 框式十字轴，为每次按键敲击提供更佳的稳定性和更好的防水防尘效果

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关键词：雷蛇键盘

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