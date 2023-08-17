雷蛇发布黑寡妇蜘蛛 V4 75% 热插拔版键盘与第三代机械轴套装

IT之家 8 月 17 日消息，雷蛇今日发布黑寡妇蜘蛛 V4 75% 热插拔版键盘，售价 1399 元。雷蛇也同时发布了第三代机械轴套装，售价 199 元。
IT之家附雷蛇黑寡妇蜘蛛 V4 75% 热插拔版键盘与第三代机械轴套装介绍如下：
黑寡妇蜘蛛 V4 75% 热插拔版
全键热插拔设计，可更换心仪轴体，客制化你的专属键盘
75% 布局，精致小巧，节省桌面空间，简约玩家的理想之选
预装第三代雷蛇触感橙轴，享受听觉和触觉的完美平衡
采用 Gasket 结构，全新按键手感，提供更优秀的敲击体验
RAZER CHROMA RGB 幻彩灯效，实现设备与游戏的联动，享受更佳的沉浸感
磁吸式人造皮革腕托，触感柔软，长时间游戏也能尽享舒适
雷蛇第三代机械轴套装
约 1 亿次按键敲击寿命，成就极佳的耐用性
稳定三脚轴与黄金十字触点技术，让手感更流畅轻盈
带 LED 透镜的透明轴外壳，实现更明亮的 RAZER CHROMA RGB 幻彩灯光
框式十字轴，为每次按键敲击提供更佳的稳定性和更好的防水防尘效果
广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。