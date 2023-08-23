Meta 展示 Quest 头显手部追踪改进，声称几乎与手柄一样灵敏

IT之家 8 月 23 日消息，Meta 公司近日发布了 v56 软件更新，为其 Quest 系列头显带来了更好的手势追踪功能。该公司称，这项技术可以让用户在虚拟现实或混合现实环境中用自然和直观的方式进行交互，提高沉浸感和社交感。

Meta 公司还表示，手势追踪的反应速度几乎可以与手柄相媲美，特别是在快速运动的情况下，如健身和节奏游戏。

Meta 表示，Hands 2.2 追踪已在 Quest 头显中推出，日常使用时手部追踪延迟减少了“高达 40%”，而在快速移动时则减少了“高达 75%”。Meta 表示，快速移动延迟的显著改善归功于针对更激烈的游戏（例如健身和节奏游戏）引入了新的快速运动模式 (FMM)。

IT之家注意到，v56 还为 Quest Pro 带来了两个新的实验性功能：同步手部和手柄（多模式）追踪，以及手柄驱动的手势姿态（Capsense Hands）。

多模式追踪可以解锁多种混合输入方式，包括手 + 手柄游戏，手和手柄之间的无缝切换，以及使用一个手柄时的更好的社交表现。Capsense Hands 则可以让开发者在手柄上显示一个自然的手部模型可视化。

Meta 公司将在 9 月 27 日举行的年度 Meta Connect 开发者大会上公布更多关于其手势追踪技术的升级，并可能透露其即将推出的 Quest 3 头显的发售时间。

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