避免用户困惑，苹果通过 Siri 向用户解释 AirPods Pro 2 耳机的对话感知功能

IT之家 8 月 24 日消息，苹果在最新的 iOS 17 测试版中，为 AirPods Pro 2 增加了一项新功能：对话感知。这项功能可以让 AirPods Pro 2 自动调节音量和降噪模式，以适应用户的交流情况。

当用户与他人说话时，对话感知功能会降低 AirPods Pro 2 的音量，并开启透明模式，让用户能够听到周围的声音。

IT之家注意到，在最新的 iOS 17 Beta 7 中，当用户首次开启对话感知功能时，Siri 会向用户解释这项功能，并告知 AirPods Pro 2 已经降低了音量。

对话感知是苹果所称的自适应音频的一部分，自适应音频包括三个功能，分别是：

自适应降噪控制：根据环境噪音水平调节降噪程度

个性化音量：在嘈杂和安静环境之间切换时调整音量

对话感知：说话时调低音量并启用透明模式

这三个功能都是自动启动的，旨在为用户提供更舒适和便捷的听音体验。但是，如果用户不知道这些功能，可能会感到困惑或误以为 AirPods Pro 2 出了故障。因此，苹果在 iOS 17 Beta 7 中，让 Siri 向用户介绍对话感知功能，并在每次启动时提醒用户。

目前，自适应音频功能只适用于 AirPods Pro 2。

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