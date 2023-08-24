Switch 已支持 D 加密防盗版技术，可阻止游戏在 PC 模拟器上运行

IT之家 8 月 24 日消息，专业安全软件公司 Denuvo 今日宣布，其防盗版技术已经可以为 Switch 开发者提供服务。Denuvo 也成为了第一个被添加到 Nintendo 开发者门户的安全合作伙伴，Nintendo 开发者门户是一个平台，开发者可以在上面获取 Switch 游戏开发所需的工具和文档。

Denuvo 为 Switch 开发者提供的第一个工具是 Nintendo Switch 模拟器保护，Denuvo 表示，这是一项“革命性的技术，可以保护在 Switch 上发布的游戏不被盗版”。这项新技术可以应用到 Switch 游戏上，阻止它们在 PC 模拟器上运行。“即使一个游戏在其 PC 版本上有防盗版保护，其在 Switch 上发布的版本也可能在第一天就被通过模拟器运行在 PC 上，从而绕过了 PC 版本上的强大保护”，该公司说。

Denuvo 表示，“通过阻止未授权的模拟器运行，工作室可以增加他们在游戏发布窗口期内的收入，这是游戏变现最重要的时期。Nintendo Switch 模拟器保护将确保任何想玩游戏的人都必须购买合法的副本。与所有其他 Denuvo 解决方案一样，该技术可以无缝地集成到构建工具链中，不会影响游戏体验。 还允许在代码中插入检查，从而阻止模拟器上的游戏。”

Nintendo 一直在打击 PC 上的 Switch 模拟器。IT之家注意到，今年 5 月，该公司向软件托管服务 GitHub 发送了多个 DMCA 下架请求，要求删除 Lockpick，这是一个旨在使用户能够在模拟器上玩 Switch 游戏的自制工具。

今年 5 月，Switch 安卓模拟器 Skyline 团队也宣布收到了 Nintendo 的 DMCA 下架通知，原因是其使用了 Lockpick。Skyline 团队选择停止其模拟器的开发，“因为涉及到潜在的法律风险”。

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