分析师：任天堂现已摆脱硬件依赖，主要靠内容吸引用户

IT之家 8 月 22 日消息，任天堂自 Wii 时代起就避免与索尼微软竞争游戏机硬件，选择剑走偏锋，注重“游戏性”，IT之家昨日曾报道，任天堂社长古川俊太郎近期在接受日本经济新闻采访时认为“与其追求新技术，不如追求如何在游戏体验上带来变革”。

据日本产经新闻昨日报道，业内证券分析师铃木崇生表示：“任天堂现在吸引用户主要靠的是内容而非硬件，也就是说，下一代主机由于自身原因（性能/ 质量不佳等）而导致业绩下滑的可能性非常低。”

考虑到之前任天堂 3DS 掌机的降价曾为任天堂财务带来过赤字，而 Wii U 主机的销量也未能达标，造成了任天堂业绩大幅下滑。铃木崇生当下认为任天堂凭借 Switch 游戏机，已经摆脱了“依赖硬件决定成败的商业模式”，铃木崇生认为“这也是根据已故社长岩田聪的战略所获得的成果”。

▲ 图源 日本产经新闻

任天堂同时还加强其 IP 的推广，让人们从各个领域来熟悉任天堂的角色以增加用户数量，例如今年上映的 《超级马力欧兄弟大电影》和新作 《塞尔达传说：王国之泪》均取得了非常耀眼的成绩，这些都给任天堂硬件的销量带来了积极的影响。

任天堂的 Switch 2 机型当下呼之欲出，而根据爆料者此前消息，任天堂下一代 Switch 游戏机最终定价将为 399.99 美元（IT之家注：约 2882.53 元人民币），采用定制的英伟达 Tegra T239 处理器、配备 720P 屏幕、支持 24gbps HDMI 2.1、支持 10 bit HDR 和 4K60 输出、不支持 120Hz 刷新率、运行内存为 8GB、配备 64GB eMMC 存储，显然任天堂的确更追求“靠内容吸引用户”。

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