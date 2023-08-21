任天堂：马力欧配音员查尔斯・马丁内特即将卸任

IT之家 8 月 21 日消息，任天堂今晚通过官推宣布，为经典角色“马力欧”配音长达 27 年的配音演员查尔斯・马丁内特即将卸任。

任天堂方面表示，自 1996 年的《超级马力欧 64》游戏开始，查尔斯・马丁内特一直为马力欧配音，长达 27 年。不止于马力欧，他还在 100 多款马力欧系列游戏中为路易基、瓦力欧、瓦路易基等角色献声。在作为马力欧配音演员的身份“退休”之后，现年 67 岁的查尔斯・马丁内特将会担任“马力欧亲善大使”这一新职位。

在今年上映的《超级马力欧兄弟大电影》中，马力欧的配音演员就改由克里斯・普拉特担任，但查尔斯・马丁内特在影片中客串了马力欧的父亲。

另据外媒 Polygon 报道，有海外网友在两款任天堂 Switch 新游《超级马力欧兄弟：惊奇》和《超级舞动！瓦力欧制造》的预告片中，发现不见查尔斯・马丁内特“标志性的声音”。现如今，事情已经随着任天堂的官宣而终于尘埃落定。

IT之家附任天堂官方声明全文：

我们有一条消息要告诉蘑菇王国的粉丝们。请看一看。 从最早期的《超级马力欧 64》开始，查尔斯・马丁内特已经为任天堂游戏中的马力欧一角担任了多年的配音演员。查尔斯现在将会转任一个新角色：马力欧亲善大使。 随着这一转变，他将退出为游戏角色录制配音的工作。但他将继续环游世界，同大家一起分享马力欧的快乐并于大家互动！ 与查尔斯合作多年，并一起将马力欧带到现实之中，是我们的荣幸。我们将会为他庆祝，表达我们的谢意。此外，宫本茂（任天堂传奇游戏设计师）将与查尔斯一同发表视频致辞，我们将在未来发布，请大家保持关注。

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