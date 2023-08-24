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Canalys：三星、传音、小米分列 Q2 中东智能手机市场出货量、市场份额前三

2023/8/24 13:55:32 来源：IT之家 作者：清源（实习） 责编：清源
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感谢IT之家网友 西窗旧事 的线索投递！

IT之家 8 月 24 日消息，市场调研机构 Canalys 今日发布 2023 年第二季度中东地区智能手机市场分析报告。IT之家整理数据如下：

  • 该季度各厂商在中东（不含土耳其）的智能手机出货量达 950 万部，年增长 2%。

  • 该季度各厂商出货量、市场份额总量前五名分别为三星、传音、小米、苹果和 realme

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▲ 图源 Canalys，下同

  • 沙特阿拉伯该季度智能手机出货量同比增 19%，阿联酋同比增 6%，伊拉克同比增 24%。

  • 以色列该季度智能手机出货量同比降 19%，科威特同比降 15%，卡塔尔同比降 23%，两国出货量均不足 50 万部。

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  • 传音旗下 Infinix 和 Tecno 主攻中低端产品线，在伊拉克、沙特阿拉伯等地实现增长。

  • 凭借机型多样化、电商、实体店的优势，小米捍卫了自身市场份额

  • 受益于有针对性的营销策略、具有影响力产品的发布和中高端产品多样化的布局，荣耀实现显著增长

  • 受益于广泛的产品供应，特别是其新机型，以及强大的品牌知名度，摩托罗拉同样实现显著增长

参考

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关键词：三星苹果小米智能手机传音realme

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