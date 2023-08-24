Canalys：三星、传音、小米分列 Q2 中东智能手机市场出货量、市场份额前三

传音旗下 Infinix 和 Tecno 主攻中低端产品线 ，在伊拉克、沙特阿拉伯等地实现增长。

凭借机型多样化、电商、实体店的优势， 小米捍卫了自身市场份额 。

受益于有针对性的营销策略、具有影响力产品的发布和中高端产品多样化的布局，荣耀实现显著增长。