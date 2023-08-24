消息称三星 Galaxy S24 Ultra 手机屏幕峰值亮度超过 2200 尼特

IT之家 8 月 24 日消息，消息源 @hyacokr_itnyang 昨日在 X（推特）平台爆料，称三星 Galaxy S24 Ultra 屏幕峰值亮度为 2200 尼特。

随后消息源 @i 冰宇宙转发了这条推文，并表示：“并不仅仅是 2200 尼特，实际峰值亮度会比这个高”。

@hyacokr_itnyang 随后再回复，表示他有一台测试机型，最高亮度支持 2800 尼特。

三星 Galaxy S23 系列屏幕峰值亮度为 1750 尼特，如果真的能达到 2800 尼特，那么增幅达到了 60%。

IT之家此前报道，三星 Galaxy S24 Ultra 手机采用 M13 OLED 屏幕面板，不仅面板更薄，而且显示效果更加优秀。

报告称德国半导体材料供应商默克公司已于 2022 年在京畿道平泽市宝城工业园区建设一条 M13 材料专用生产线，满足三星 Galaxy S24 系列 M13 OLED 面板的需求，根据量产规模，S24 和 S24+ 也会采用 M13 面板。

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