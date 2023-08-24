realme 真我 GT5 手机采用“奇迹玻璃”，联合比亚迪电子研发

IT之家 8 月 24 日消息，realme 真我五周年演讲暨真我GT5 新品发布会将于 8 月 28 日 14:00 举行，新机定位“安卓性能之王”，今天官方放出了更多预热消息。

官方称，真我与比亚迪电子联合首发“奇迹玻璃”，号称“打造一片玻璃的感官奇迹”。据悉，该玻璃研发生产历时超 1 年，不惜成本定制独立产线，行业首创 4 大复杂工艺。

官方还称，“奇迹玻璃”将挑战行业玻璃工艺上限，号称“质感无双”：热锻工艺的升级打磨、酸性美学的首次应用、不可思议的未来形态，以 40° 近极限曲率实现相机 DECO 与后盖优美的流线过渡。

IT之家总结官方已经公布的真我GT5 配置信息：搭载第二代骁龙 8 处理器，首发“极客性能面板”，最高 24GB LPDDR5X 内存、1TB UFS4.0 存储，搭载“旋风内存引擎 2.0”。配备 1.5K 高频调光直屏，无屏幕支架，搭载 5000 万像素 IMX890 主摄，全球首发量产长寿版 240W 满级秒充，还提供 150W 版本。此外，新机还将搭载 X7 独显芯片，支持 100 + 款游戏的 144Hz 超帧超分双开。

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