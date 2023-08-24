三星 Galaxy Fold 4 折叠屏手机迎来 One UI 5.1.1 更新，改进多任务处理等功能

IT之家 8 月 24 日消息，据IT之家网友反馈，三星 Galaxy Fold 4 折叠屏手机现已推送 One UI 5.1.1 版本更新，版本为 F9360ZCU3DWH5 / F9360CHC3DWH5 / F9360ZCU3DWGB，安装包大小为 2309.49MB。

本次更新的主要内容涉及多任务处理、任务栏、立式交互模式、S 互传、三星健康、相机和相册以及其他变更。例如从弹窗视图可轻松切换到分屏、用 S Pen 查看最小化应用程序、更多最近使用的应用程序、水印有更多种日期和时间风格等。

三星在上个月发布了 One UI 5.1.1 测试版后，于上周宣布为前几代的 Galaxy 折叠屏手机、平板电脑和智能手表推出 One UI 5.1.1 更新。该更新将于本月先后为 Galaxy Z Fold4 和 Z Flip4 提供，后续会为 Z Fold3、Z Flip3、Z Fold2 和 Z Flip 更新。

One UI 5.1.1 更新将为旧款折叠屏手机增加一些新功能，包括可自定义工具栏的 Flex 模式面板和多窗口模式，可以让用户在不中断媒体播放的情况下同时打开和使用两个应用。

IT之家附 One UI 5.1.1 主要更新内容：

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