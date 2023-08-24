可驾驶的变形机器人问世，只需 4 亿日元即可拥有

IT之家 8 月 24 日消息，一家名为 Tsubame Industries 的日本公司近日公开了一款可变形、可驾驶的机器人，名为 ARCHAX。

这款机器人有两种模式，分别是机器人模式和车辆模式。在机器人模式下，它可以像人一样活动手臂和手指，高达 4.5 米；在车辆模式下，它可以以 10 公里每小时的速度行驶，重量约 3.5 吨。这款机器人由电池驱动，驾驶舱位于胸部，内部有四个显示屏和九个摄像头，还有空调系统。驾驶者可以通过两个操纵杆和两个踏板来控制机器人的运动，还可以通过触摸屏来切换模式。

这款机器人的名字来源于始祖鸟，意味着它是第一种这样的机器人。

Tsubame Industries 是一家只有九名员工的公司，总部位于东京江户川区。该公司主要从事工业和农业机械、汽车、零部件制造等设备的生产。该公司的首席执行官吉田龙夫表示，该公司开发 ARCHAX 的目的是“将科幻世界变成科学现实”，“它是一个凝聚了日本在动漫和机器人文化方面优势的产品”。他还表示，这款机器人可以用于灾难救援、太空开发等场景。

目前，这款机器人已经开始接受预订，售价为 4 亿日元（IT之家备注：当前约 2012 万元人民币）。由于价格昂贵且用途有限，预计购买者会是非常富有的人，就像购买超级跑车的人一样。Tsubame Industries 目前还无法大规模生产 ARCHAX，但正在考虑将其用于娱乐等领域。购买者可以在下单时选择自己喜欢的颜色，Tsubame Industries 计划在收到订单后一年到一年半内交付机器人。

值得一提的是，Tsubame Industries 还与《超时空要塞》的共同创作者 Shoji Kawamori 合作，将他的机械设计变成现实。Shoji Kawamori 在 8 月 19 日在他的 X 账号上分享了他和 ARCHAX 的照片，关于 Tsubame Industries 和 Shoji Kawamori 合作的更多细节将在 11 月公布。此外，公众还可以在即将举行的日本移动展 2023 上亲眼见到 ARCHAX，该展览将于 10 月 26 日至 11 月 5 日在东京国际展览中心举行。

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