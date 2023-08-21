世界上首个仿人机器人飞行员 PIBOT 问世，可利用 AI 执行飞行图表和应急程序

IT之家 8 月 21 日消息，韩国科学技术高级研究所的研究小组开发出了世界上第一个飞行员机器人，这个名为 PIBOT 的机器人实际上更类似一只“机械手”，能够适应传统飞机驾驶舱环境，可自动操控驾驶杆、拨动驾驶舱内的开关，并能够利用内置的 AI 模型执行飞行图表和一系列应急程序。

▲ 图源 EuroNews

领导 PIBOT 项目的 David Hyunchul Shim 表示：“PIBOT 机器人最大的优点是可以在现有的飞机座舱中使用，不需要对飞机座舱进行改装，具有很强的普适性和实用性”。

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研究人员表示，该机器人另外一个优势是结合了 ChatGPT 技术，该机器人可以记住世界各地的杰普逊航空导航图，不仅如此，该机器人还相当熟悉飞行业界的《快速参考手册》（QRH），其中包含适用于“异常和紧急状况（如断电或系统故障）”的所有程序。因此研究人员认为，这些能力能够使 PIBOT 机器人比人类飞行员更快地应对各种突发紧急情况。

不过 IT之家注意到，PIBOT 目前还未进行实际硬件测试，官方宣称，该机器人目前仅仅在飞行模拟器上进行过“滑行、起飞、巡航、循环和着陆能力”的测试，研究人员声称，他们计划很快在现实中的轻型飞机上对该机器人进行测试。

David Hyunchul Shim 表示，PIBOT 机器人预计将于 2026 迈入商业化阶段，他同时表示：“我们希望该机器人未来除了控制飞机外，还能控制汽车等载具，使用最低的成本带来最高的效率”。

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