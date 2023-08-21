发烧友自制《星际穿越》TARS 方块机器人：树莓派打造，能自主行走，已开源

IT之家 8 月 21 日消息，在诺兰的高分科幻片《星际穿越》中，主角身边有一个名为 TARS 的智能机器，外观四四方方，能走能思考还能讲冷笑话，引来不少观众的喜爱。

▲ 《星际穿越》官方剧照，两名主角身旁的就是 TARS 机器人

近日，一位名为 Charlie Diaz 的发烧友就自己做了一个 TARS 机器人，虽然没有像电影中那样智能，但整体还原度已经算是可圈可点了，而且他把机器人开源了。

根据 Diaz 的说法，其目标不仅是创造一个机器人的视觉复制品，还增加了使其栩栩如生的功能。经过几次迭代，项目才达到今天的水平。

这款 TARS 机器人使用了树莓派 3 Model B 作为核心，搭配驱动电机，号称能够连续行走数小时。TARS 机器人前部还安装了一个 5 英寸的 Elecrow 显示屏，并使用蓝牙遥控器进行远程控制，运行 Raspberry Pi OS 系统。

目前，这款机器人已在 Hackster 硬件发烧友平台开源，包括所需的组件、3D 打印文件、运行代码等，感兴趣的IT之家小伙伴可以前往自行了解，也可以在其之上进行二次开发。

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