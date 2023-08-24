美团二季度营收 679.6 亿元同比增长 33.4%，经调净利润同比增长 272.2%

IT 之家 8 月 24 日消息，美团今日发布了截至 6 月 30 日的 2023 年第二季度财报。美团上半年营收 1265.8 亿元，净利润 80.5 亿元。

数据显示，美团 Q2 营收由 2022 年同期的 509 亿元增长 33.4% 至 680 亿元人民币，非国际财务报告准则下净利润 76.6 亿元，同比增长 272.2%。

美团核心本地商业分部营利 111 亿元，较 2022 年同期的人民币 83 亿元增长 4.8%。同时，美团 2023 年第二季度新业务分部的经营亏损同比收窄至人民币 52 亿元；期内盈利 47 亿元，相比 2022 年同期的期内亏损人民币 11 亿元，同比实现扭亏为盈。

此外，美团本季度经调整 EBITDA 及经调整溢利净额均为 77 亿元，创历史新高。

2023 年第二季度，美团实现经营现金流入人民币 109 亿元；截至 2023 年 6 月 30 日持有的现金及现金等价物和短期理财投资分别为 270 亿元和 932 亿元。

截至 IT 之家发稿，美团港股涨幅达到了 7.44%，目前市值为 8739.00 亿港元（当前约 8118.53 亿元人民币）。

核心本地商业

2023 年第二季度，美团本地商业分部收入同比增长 39.2% 至人民币 512 亿元，营利同比增长 34.8% 至人民币 111 亿元，经营利润率为 21.8%，较 2022 年同期的 22.5% 保持相对持平。即时配送交易笔数同比增长 31.6%，日订单量峰值再次突破 1100 万，年活跃商家数同比增长 30%，而且到店、酒店及旅游业务于第二季度录得强劲增长，交易额较去年同期增长超过 120%。

（注：美团核心本地商业，主要包括原有的餐饮外卖和到店、酒店及旅游分部，还有美团闪购、民宿以及交通票务）

新业务

2023 年第二季度，美团新业务分部收入同比增长 18.4% 至人民币 168 亿元。该分部经营亏损同比收窄 23.5% 至人民币 52 亿元，经营亏损率环比改善至 31.0%。

第二季度，美团优选交易额和收入继续同比增长，但由于市场整体增速低于预期，增速有所下滑。运营效率较去年同期显著改善。按净额确认的美团优选收入环比下降，主要由于补贴上升而导致件均价降低。

截至 6 月底，美团维持了行业领先的地位，累计交易用户数已达 4.7 亿，现有用户的交易频次提升。

尽管去年同期基数较高，第二季度美团买菜亦录得稳健的同比增长，并取得更高的市场份额，标品及自有品牌的交易额占比持续上升。

销售成本

销售成本由 2022 年第二季度的人民币 354 亿元增长 20.4% 至 2023 年同期的人民币 426 亿元，占收入百分比由 69.4% 同比减少 6.8 个百分点至 62.6%。金额的增加主要由于配送相关成本的增加，该增加与即时配送交易笔数增加一致，以及商品零售业务的销售成本增加。

销售及营销开支

销售及营销开支由 2022 年第二季度的人民币 90 亿元增长至 2023 年同期的人民币 146 亿元，占收入百分比由 17.6% 同比增长 3.8 个百分点至 21.4%。

研发开支

研发开支由 2022 年第二季度的人民币 52 亿元增长至 2023 年同期的人民币 54 亿元，主要是员工福利开支增加所致。研发开支占收入百分比由 10.2% 同比下降 2.2 个百分点至 8.0%，主要是经营杠杆作用改善所致。

一般及行政开支

一般及行政开支由 2022 年第二季度的人民币 25 亿元减少至 2023 年同期的人民币 21 亿元，占收入百分比由 4.9% 同比减少 1.8 个百分点至 3.1%，主要是员工福利开支减少及经营杠杆作用改善所致。

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