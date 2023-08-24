台积电美国工厂延迟投产遭员工吐槽：是你管理太差

8 月 24 日消息，芯片制造巨头台积电在美国亚利桑那州凤凰城建设的工厂迟迟无法投产，该公司给出的一个理由是缺少熟练工人。然而两名建筑工地工人爆料称，真正的原因并非是缺人，而是台积电运营管理不善所致。

台积电在 7 月份表示，开工时间可能会推迟一年，直至 2025 年，部分原因是美国工人的技能和经验不足。为了恢复正常，该公司正试图为多达 500 名中国台湾地区的技术人员申请签证，协助施工和培训。目前，每天有近 12000 人在该工地工作。

作为回应，代表着 4000 多名管道安装工、水管工、焊工和供暖、通风和空调技术人员的亚利桑那州管道行业 469 劳工总会发起了请愿书，敦促美国立法者拒绝签发这些签证。劳工总会表示，台积电故意贬低亚利桑那州劳动力的技能，并担心美国工人最终将被取代。

一位在亚利桑那州工地工作了近一年的切管工表示：“他们（台积电）一直说我们拖慢了他们的进度，但他们没有给我们需要的信息。如果给我们正确的信息，我们大多数人都能胜任。”

然而，台积电坚称，来自台湾地区的工人对美国就业不构成威胁。该公司的一位发言人说，在施工的这个阶段，当地劳动力和经验丰富的国际员工合作是“常规做法，以确保最高质量的执行”。

台积电没有具体回应工地管理问题的质疑，但一位发言人表示：“台积电致力于确保其供应链中的工作条件安全、工人受到尊重和有尊严的对待、商业运营对环境无害、负责任且具备道德规范。”

“台积电希望你尽量少获得信息，尽快完成工作”

不过，上述切管工表示，施工延误完全是管理问题。

他说，问题不在于美国工人没有建造工厂的技能，而是他们没有得到足够的资源来完成工作。他和其他许多在工地上工作的人表示，他们过去在芯片制造商英特尔从事过类似的工作，所以他们知道情况不应该是这样的。

他说：“在英特尔，他们给我一个文件，上面写着：‘嘿，这是我想让你建造的设备。这是最后期限。这些是标准。’你能想到的一切都有。而台积电则完全相反。他们只是说：‘建造这个。’我没有设计图，没有规划。他们基本上假设每个人都知道如何完成工作，但我无法读懂他们的想法。”

他补充说，与他习惯的详细设计图不同，他在台积电的工作几乎都是通过查阅电子邮件和图片完成的，有时，这些邮件和图片中还包含难以理解的注释。

“台积电希望你尽量少获得信息，尽快完成工作。”他说道。

本月早些时候，有媒体报道称，管理挑战（部分原因是台积电和美国工人之间的文化差异）是工厂推迟投产的原因之一。今年 2 月，台积电员工也曾表示，美国工人很难管理。

那位切管工表示，台积电及其主要承包商在管理问题上负有很大责任。

“我不想在这些建筑完工后再呆在里面”

工地现场的管工和焊工都表示，他们在获取完成工作所需材料方面遇到了问题。

一位焊工说：“阻碍美国工人或其他工人完成工作的主要问题是缺乏材料。”他补充说，有时他不得不等上几天才能获得所需材料。

前述切管工说：“我不知道他们（台积电）是如何走到这一步的。这就像是西部的荒野。每个人都有自己的工作，他们只是让你去完成。但没有任何协调。”

他还表示，违反建筑法规的情况也很常见，这也导致施工速度放缓。

“有时我们不得不重做两三次工作，因为他们会说：‘在台湾地区我们是这样做的。’所以我们按照他们的要求建造，但一旦完成后，我们不会签字批准，因为这是违法的，违反了国际建筑法规。”

切管工表示，工地上的安全违规现象也很普遍。他说，有一次，“数百公斤重的东西”松散地悬挂在工人头顶 10 来米高的高处，这是一个“非常严重的安全违规”。

他还说，工地上的许多台湾地区工人穿网球鞋而不是工作靴，也不戴安全眼镜或手套。

他表示，自己连续两周抱怨一个安全问题后，与公司的安全代表进行了交谈。他回忆道：“他直接告诉我，我们（台积电）在这里只是为了符合保险要求，他们不会让我们做任何事情。”他指的是公司希望满足基本的安全要求。“那时我放弃了。”

这位切管工并不是唯一一个提出安全担忧的工人。今年 6 月，有媒体报道称，工人们表示，在建筑工地上，受伤和安全违规是很常见的。

金属板材工人劳工总会的代表卢克・卡斯珀 (Luke Kasper) 说：“这是我见过的最不安全的工地。”

台积电为其对安全的承诺进行了辩护。当被问及工地上是否存在安全问题时，该公司表示，他们定期接受已知安全标准的审计，并对安全记录进行内部审计，以与州和国家的数据进行对比。该公司表示，在亚利桑那州，其“可记录的安全事故率”比全国报告的数字低近 80%。

台积电发言人表示：“台积电在所有设施的运营以及亚利桑那州项目中，都高度重视工作场所安全。”

本月早些时候，由于过去一年多收到多起卫生和安全投诉，台积电与亚利桑那州签署了一项工作场所安全协议。双方同意接受比联邦标准更高的安全标准，包括更严格的监督、增加的培训和安全检查。

上述切管工表示，他对工厂完工后将有数千名工人在那里工作感到担忧。

他说：“在美国，半导体工厂是最危险的工作场所之一，因为那里有大量的化学品。一旦发生事故，这些化学品非常危险。这就是我担心的。我不想在这些建筑完工后再呆在里面。”

“我们并不是反对中国来的工人。我们反对台积电”

接受采访的切管工和焊工都表示，每天早上进入施工现场时，他们安检时间长达一小时，从排队到穿工服（被称为“兔子服”）都会遇到延误。

这位切管工说：“然后你穿上防护服，发现没有你的尺码。然后你脱下防护服，发现没有你的衣架，或者有人拿走了你的衣架。实际上，每一步都很困难。”

焊工说：“工地上的停车情况非常混乱，车辆和交通管理让人抓狂。”

这位焊工补充说，与其引进更多中国台湾地区的工人，台积电不如解决这些其他问题。

他说：“我从来没有听说过我们缺乏什么技能，也没有从他们的工人那里听说过我们将接受什么样的培训。”

切管工表示，他认为这些工人或许能提供帮助，但这不是因为美国工人缺乏技能或专业知识。

他说：“台积电说他们需要技术工人，实际上他们想要的是工资更低的工人，他们自己的人来这里，因为他们不需要告诉这些人任何事情。他们只需说：‘嘿，这一整排，去建吧！’”

他补充说：“我们并不是反对外来工人。我们反对台积电。台积电才是问题所在。”

这两位工人表示，他们继续工作是因为工资足够高，但他们希望最终能找到其他工作。

切管工说：“就安全和质量而言，这是我们所有人做过的最糟糕的工作。我认识的每个人都希望尽快离开这里。”

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