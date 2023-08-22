ROG 科隆展推出《新世纪福音战士》主题全套硬件：含 RTX4090 显卡、Z790 主板等

IT之家 8 月 22 日消息，2023 科隆游戏展直播活动可谓大作云集，届时会有《星空》《黑神话：悟空》《刺客信条：幻景》《使命召唤 20：现代战争 3》《心灵杀手 2》《赛博朋克 2077：往日之影》等诸多游戏的新消息公布。

而在这次活动中，华硕（ROG）也推出一系列以《新世纪福音战士》为主题的 ROG PC 组件和外设，今年的新世纪福音战士硬件以“EVA-02”和“明日香”为中心，目前相关产品已经上架 ROG 官网。

▲ 图源 ROG 官网

ROG Strix Geforce RTX 4090 24GB GDDR6X OC EVA-02 显卡

这款 RTX 4090 显卡配备 ROG Herculx GPU 支架，旨在有效支撑卡并防止由于其重量过重而可能发生的弯曲现象，并印有明日香图案。

官方表示，“这款强大的显卡与新世纪福音战士项目合作设计，拥有受 EVA-02 启发的令人惊叹的美学。护罩和背板采用复杂的设计元素，而前 ARGB 面板则展示了标志性的同步效果。”

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ROG RYUJIN III 360 ARGB EVA-02 EDITION 液冷散热器

这款液冷散热器拥有“EVA-02”主题铭刻，官方表示，散热器的 3.5 英寸 LCD 屏幕可提供即时监控硬件信息和可自定义的 GIF 动画。

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ROG Hyperion EVA-02 Edition 机箱

该机箱采用了“EVA-2”风格的结构设计，官方表示，其拥有 420 毫米双散热器支架，四个 140 毫米风扇、金属 GPU 支架、ARGB 风扇集线器、并支持 60W 快速充电。

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ROG Gladius III Wireless AimPoint EVA-02 Edition 鼠标

带有“EVA-2”主题的 ROG Gladius III 无线游戏鼠标，其配备 36k-dpi ROG AimPoint 光学传感器、三模连接、ROG SpeedNovav 无线技术、可交换鼠标开关和鼠标握把胶带，重量大约 79g 左右。

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ROG Strix Scope RX EVA-02 Edition 键盘

官方表示，这款键盘适用于 FPS 游戏玩家，采用 EVA 灵感设计、搭载 ROG RX 光学机械开关、全方位光环同步 RGB 照明、IP57 防水防尘、USB 2.0 直通和合金顶板。

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ROG Herculx EVA-02 Edition 显卡支架

官方表示，该显卡支架兼容各种机箱，不占用 PCle 插槽，提供 72-128 mm 的支撑高度，支持各种 RTX 40 系列显卡。

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ROG Harpe Ace Mouse Grip Tape EVA-02 Edition 鼠标“图腾贴”

印有 EVA 主体的鼠标贴，官方表示，该鼠标贴可为用户“提供更安全的抓握”

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ROG Keycap Set For RX Switches EVA-02 Edition 键帽

官方表示，该键帽受新世纪福音战士的启发，配色方案采用红色和橙色，还额外附赠有 ROG 键帽插拔器，便于进行热插拔。

ROG Scabbard II EVA Edition 鼠标垫

官方表示，ROG Scabbard II EVA 版在防水、防油和防尘的纳米涂层表面上结合了对比鲜明的 NERV 和 EVA 灵感设计元素，并为 ROG Keris 无线 EVA 版鼠标提供了坚实的基础。

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此外，ROG 还推出了 ROG Thor 1000W Platinum II EVA Edition 电源及 EVA 设计的 ROG Maximus Z790 主板，该主板支持英特尔第 12 代和第 13 代处理器。

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IT之家经过查询得知，华硕并不会售卖这些硬件，它们将作为活动奖品提供，只有参与 ROG Talk 的“幸运玩家”才能赢取相应赠品。

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