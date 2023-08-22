ROG 科隆展推出《新世纪福音战士》主题全套硬件：含 RTX4090 显卡、Z790 主板等

IT之家 8 月 22 日消息，2023 科隆游戏展直播活动可谓大作云集，届时会有《星空》《黑神话：悟空》《刺客信条：幻景》《使命召唤 20：现代战争 3》《心灵杀手 2》《赛博朋克 2077：往日之影》等诸多游戏的新消息公布。
而在这次活动中，华硕（ROG）也推出一系列以《新世纪福音战士》为主题的 ROG PC 组件和外设，今年的新世纪福音战士硬件以“EVA-02”和“明日香”为中心，目前相关产品已经上架 ROG 官网。
ROG Strix Geforce RTX 4090 24GB GDDR6X OC EVA-02 显卡
这款 RTX 4090 显卡配备 ROG Herculx GPU 支架，旨在有效支撑卡并防止由于其重量过重而可能发生的弯曲现象，并印有明日香图案。
官方表示，“这款强大的显卡与新世纪福音战士项目合作设计，拥有受 EVA-02 启发的令人惊叹的美学。护罩和背板采用复杂的设计元素，而前 ARGB 面板则展示了标志性的同步效果。”
ROG RYUJIN III 360 ARGB EVA-02 EDITION 液冷散热器
这款液冷散热器拥有“EVA-02”主题铭刻，官方表示，散热器的 3.5 英寸 LCD 屏幕可提供即时监控硬件信息和可自定义的 GIF 动画。
ROG Hyperion EVA-02 Edition 机箱
该机箱采用了“EVA-2”风格的结构设计，官方表示，其拥有 420 毫米双散热器支架，四个 140 毫米风扇、金属 GPU 支架、ARGB 风扇集线器、并支持 60W 快速充电。
ROG Gladius III Wireless AimPoint EVA-02 Edition 鼠标
带有“EVA-2”主题的 ROG Gladius III 无线游戏鼠标，其配备 36k-dpi ROG AimPoint 光学传感器、三模连接、ROG SpeedNovav 无线技术、可交换鼠标开关和鼠标握把胶带，重量大约 79g 左右。
ROG Strix Scope RX EVA-02 Edition 键盘
官方表示，这款键盘适用于 FPS 游戏玩家，采用 EVA 灵感设计、搭载 ROG RX 光学机械开关、全方位光环同步 RGB 照明、IP57 防水防尘、USB 2.0 直通和合金顶板。
ROG Herculx EVA-02 Edition 显卡支架
官方表示，该显卡支架兼容各种机箱，不占用 PCle 插槽，提供 72-128 mm 的支撑高度，支持各种 RTX 40 系列显卡。
ROG Harpe Ace Mouse Grip Tape EVA-02 Edition 鼠标“图腾贴”
印有 EVA 主体的鼠标贴，官方表示，该鼠标贴可为用户“提供更安全的抓握”
ROG Keycap Set For RX Switches EVA-02 Edition 键帽
官方表示，该键帽受新世纪福音战士的启发，配色方案采用红色和橙色，还额外附赠有 ROG 键帽插拔器，便于进行热插拔。
ROG Scabbard II EVA Edition 鼠标垫
官方表示，ROG Scabbard II EVA 版在防水、防油和防尘的纳米涂层表面上结合了对比鲜明的 NERV 和 EVA 灵感设计元素，并为 ROG Keris 无线 EVA 版鼠标提供了坚实的基础。
此外，ROG 还推出了 ROG Thor 1000W Platinum II EVA Edition 电源及 EVA 设计的 ROG Maximus Z790 主板，该主板支持英特尔第 12 代和第 13 代处理器。
IT之家经过查询得知，华硕并不会售卖这些硬件，它们将作为活动奖品提供，只有参与 ROG Talk 的“幸运玩家”才能赢取相应赠品。
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