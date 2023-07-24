安兔兔车机版开启公测，比亚迪 DiLink 操作系统可直接安装

IT之家 7 月 24 日消息，安兔兔车机版今日开启公测并放出下载地址。安兔兔官方表示，该工具主要用于测试智能座舱硬件性能，并为用户提供客观参考，同时能够更清楚了解车机的硬件参数。

▲ 图源 安兔兔官网（下同）

对于车机版推出原因，官方表示：近几年汽车行业的发展和早年国产手机的形势很像，例如中控大屏、高清触控 + 高分辨率、窄边框、高性能芯片等，再加上系统也大都是 Android 的底层，所以车机的性能如何、屏幕的分辨率是多少、综合下来性能评级又能到哪个程度等问题正是安兔兔车机版希望解决的。

IT之家从官方获悉，安兔兔评测车机版的主要特点有：

性能评估：安兔兔评测车机版将对车载设备的处理器、图形性能、存储速度和多任务处理等关键性能进行全面评估，为您呈现出设备的真实性能水平。

简洁直观：测试完成后，您将获得一份简洁明了的结果报告，展示各项性能数据和评分，助您轻松对比和了解设备表现。

设备参数：屏幕、存储、芯片、系统等参数一目了然。

安兔兔官方强调：因为车机系统大部分都是封闭的原因，所以想要安装测试的用户需要对系统进行 root 才可以操作，这一点需要格外注意，因为车机并不像手机那样成熟，而且 root 之后的售后也比较麻烦，因此想要安装测试跑分数据的话需要自身有一定的能力才可以操作。（比亚迪旗下的 DiLink 操作系统可以直接以安装包的形式安装进行测试跑分）

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