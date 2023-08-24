TrendForce：第二季度 DRAM 内存产业营收止跌回升，环比增长 20.4%

IT之家 8 月 24 日消息，TrendForce 最新研究显示，第二季 DRAM 产业营收约 114.3 亿美元，环比增长 20.4%，终结连续三个季度的跌势。

分析师表示，本季度的增长受惠于 AI 服务器需求攀升，带动 HBM 出货成长，加上客户端 DDR5 的备货潮，使得三大原厂出货量均有增长。

其中，SK 海力士出货量环比增长超过 35%，且平均价（ASP）较高的 DDR5、HBM 出货占比显著增长，因此逆势成长 7~9%，Q2 营收环比增长近 5 成达 34.4 亿美元（IT之家备注：当前约 250.43 亿元人民币），回归第二名。

三星电子目前 DDR5 制程相对落后，且占比有限，再加上 ASP 下跌约 7~9%，但得益于 Q2 模组厂备货及 AI 服务器建设需求故出货略增长，因此 Q2 营收环比增长 8.6%，营收达 45.3 亿美元（当前约 329.78 亿元人民币）位居第一名。

位居第三的美光虽然 HBM 发展落后，但 DDR5 仍有一定出货比重，使得 ASP 大致持平，在出货量的带动下，营收约 29.5 亿美元（当前约 214.76 亿元人民币），环比增长 15.7%，但三星和美光市占率均有缩减。

除此之外，南亚科、华邦同样略有增长，而力积电受需求冷清影响，及其制程较为落后，缺乏竞价优势，DRAM 营收衰退约 10.8%，为本季唯一衰退的原厂，若计算代工营收的话则衰退 7.8%。

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