三星电子 DRAM 内存市场份额创近 9 年新低，但仍是全球第一

8 月 16 日消息，受消费电子产品需求下滑导致的芯片需求减少影响，当前全球最大存储芯片制造商三星电子的利润大幅减少，存储芯片业务所在的设备解决方案部门的营收和营业利润均大幅下滑。

而从根据市场调研公司 DRAM Exchange 最新的报告来看，除了营收和利润减少，三星电子上半年在 DRAM 市场的份额更是创下了近 9 年的新低。

研究机构的报告显示，在今年上半年，三星电子在全球 DRAM 市场的份额为 41.9%，较去年同期的 43.5% 减少 1.6 个百分点。

今年上半年 41.9% 的市场份额，在三星电子近 9 年中是最低的，仅次于 2014 年上半年的 38.9%。

上半年三星电子在全球 DRAM 市场的份额创近 9 年新低，是受多家客户调整库存、出货量减少、存储市场不景气导致的价格下滑等因素影响。

另外，外媒在报道中还提到，三星电子的库存在今年上半年有明显增加。半导体业务部门库存产品的价值超过 33 万亿韩元，较去年上半年的 21.5 万亿韩元大幅增加。

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