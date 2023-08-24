据称“苹果 iPhone 15 Pro 所用 USB-C 数据线曝光”，IT之家首发详细上手解析

IT之家 8 月 24 日消息，适用于 iPhone 15 系列的 USB-C 数据线此前已经被科技博主 Kosutami 等人曝光，IT之家昨日已经从 Kosutami 处获得了一根“据称是 iPhone 15 所用的 USB-C 数据线”，目前为小伙伴们带来详细上手分析。

IT之家早前曾报道，苹果 iPhone 15 系列的数据线将首次采用多色设计，类似之前苹果在 iMac 键盘中附赠的彩色 Lightning 数据线，iPhone 15 标准版线缆将采用彩色设计，Pro 版本线缆拥有黑白两色设计，IT之家目前得到的这根线缆据称是“iPhone 15 Pro 深色版本所附带的”。

从线缆的标签（因带有生产相关信息因此隐去）中可以得知，该线缆为苏州立讯精密所产。经过IT之家测试，该数据线最高支持 60W 充电功率（20V3A），传输速度在 35MB/s 到 37MB/s 左右，也就是 USB 2.0 规格的标称速度，参数均与苹果现有的编织 USB-C 公对公数据线相同，这也与苹果博主 Majin Bu 在 X 平台上的爆料相符。

据此，IT之家推测，iPhone 15 Pro 的最大充电功率可能在 40W 到 50W 之间。

该数据线双侧的 Type-C 公头接口采用非满针设计，为双侧 16 针脚，负极内侧两根针脚加长处理用于接地，为苹果 USB-C 接口的一贯设计。相较于苹果现有的 USB-C 公对公编织线缆，其线径更粗、编织材质略硬，多具备两个针脚。

根据 USB-C 规格定义，两个针脚分别为 SBU1 及 VCONN ，前者用于检测连接器的方向和状态，同时还可以与数据通道进行信号隔离和电磁干扰抑制；后者用于给线缆的 E-Marker 芯片供电。

据 Kosutami 所述，该数据线不具备 E-Marker 芯片。故 IT之家猜测，苹果可能在生产前期采用了具有 E-Marker 芯片的端口主板，中后期改为无芯片设计，但未重新设计 USB-C 连接器。

该数据线双侧的 Type-C 端子皆配备了黑色的光面塑料外壳，位于端子尾部有防弯折尾管，尾管内部未与编织面料粘合，而是让编制面料延伸至端子内部，增加耐用程度，此设计与苹果曾经为 Mac Pro 配备的 USB-C to Lightning 编织数据线类似。

据 Kosutami 表示，苹果的包装设计团队考虑了多种方案，其中一种是重新设计包装，放入此数据线；另一种方案则是配备与现有为 iPad 设计的 USB-C 公对公编织数据线相同的数据线。这取决于经过重新设计的包装内部取放难易程度是否能达到苹果的要求，若是不能达到，则配备新设计的数据线或将“落选”。

此前据 Kosutami 表示，该数据线将带有“专门设计的防弯折组件”，线缆长度为 1.5 米，比现有规格长 50%，IT之家对比这条据称是 iPhone 15 所用的 USB-C 数据线，与苹果在 iPhone 14 系列中所带的 USB C to Lightning 数据线，其中的差异相当大，相信之后价格也会水涨船高。

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