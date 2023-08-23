iPhone 15 系列手机的 USB-C 数据线曝光，IT之家首发上手图赏

IT之家 8 月 23 日消息，苹果将在今年 9 月为大家带来全新的 iPhone 15 系列新机。适用于 iPhone 15 系列的 USB-C 数据线此前已经被科技博主 Kosutami、枫铃七星等人曝光，IT之家目前已经从 Kosutami 及“枫铃七星”处获得了一根“据称是 iPhone 15 所用的 USB-C 数据线”，小伙伴们可以先睹为快。

IT之家早前曾报道，苹果 iPhone 15 系列的数据线将首次采用多色设计，类似之前苹果在 iMac 键盘中附赠的彩色 Lightning 数据线，iPhone 15 标准版线缆将采用彩色设计，Pro 版本线缆拥有黑白两色设计，该数据线在线缆材质方面也有所优化，而目前IT之家从 Kosutami 处获得的数据线据称为“iPhone 15 Pro 系列所用”，为立讯精密所产，最高功率为 60 W。

此前据 Kosutami 表示，该数据线将带有“专门设计的防弯折组件”，线缆长度为 1.5 米，比现有规格长 50%，IT之家对比这条据称是 iPhone 15 所用的 USB C 数据线，与苹果在 iPhone 14 系列中所带的 USB C to Lightning 数据线，其中的差异相当之大，相信之后价格也会水涨船高。

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