法拉第未来发布“塔尖用户”访谈视频，并宣布员工激励计划“奖励现金或股权”

IT之家 8 月 24 日消息，法拉第未来在官方微博发布了最新的企业动态，其放出了公司对圆石滩豪车展主席 Sandra Button 的访谈视频，并宣布了一项员工激励计划。

▲ 图源 法拉第未来官方微博

IT之家从法拉第未来发布的微博得知，法拉第未来的采访由世界冠军赛车手贾斯汀・贝尔主持，他还是 FF 91 2.0 Futurist Alliance 的第二批“塔尖用户”和 FF 开发者共创官。贝尔先生还采访了 FF 创始人兼 CPUO（“首席产品和用户生态官”）贾跃亭，以及 FF 产品和出行生态负责人马骁。

▲ 图源 法拉第未来官方微博

在采访中，FF 创始人兼 CPUO 贾跃亭表示：“我们很高兴能加入此次活动，它是汽车行业最著名的顶奢车展之一。作为一家专注于电动汽车和人工智能的公司，我们希望 FF 可以成为圆石滩豪车展通往未来的桥梁，在 All-Ability aiHypercar 的理念下，FF 的目标是通过我们的 FF 91 2.0 Futurist Alliance 成为行业领导者。Faraday Future 就是要打破传统观念，重新定义汽车行业未来的价值所在。”

除了公布采访视频外，法拉第未来还宣布修订其先前批准的、与第二阶段交付计划相关的针对高管和员工的激励计划。

▲ 图源 法拉第未来官方微博

FF 在文中表示，2023 年 7 月 1 日前入职公司的在职员工，将参考最新交付里程碑等特定条件获得现金奖金、股权激励奖励。在该公司看来，员工是 FF 的核心资产，通过股权激励与核心员工和高管紧密结合，对于实现公司的中长期战略目标尤为重要。这种激励有助于确保 FF 核心团队在日益激烈的人才竞争中保持稳定和持续发展。

根据此前法拉第未来公布的财报，其第二季度净亏损 1.25 亿美元（当前约 9.1 亿元人民币），上年同期净亏损 1.42 亿美元（IT之家备注：当前约 10.34 亿元人民币）。截至二季度末现金总额为 1789 万美元（当前约 1.3 亿元人民币），流动资产总额为 1.06 亿美元（当前约 7.72 亿元人民币）。

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