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30~39 万元，阿维塔 11 鸿蒙版正式上市：定位纯电中大型 SUV 车型

2023/8/24 21:18:18 来源：IT之家 作者：问舟 责编：问舟
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感谢IT之家网友 雨雪载途0x13217D4卡拉马佐夫 的线索投递！

IT之家 8 月 24 日消息，阿维塔 11 鸿蒙版今日正式宣布上市，最大的亮点是搭载了全新升级的华为鸿蒙座舱，支持华为 ADS 2.0 智能驾驶。新车共推出四个版本，各版本指导价如下：

  • 90 度后驱版 30 万元，续航至高 630km，零百加速 6.6s

  • 116 度后驱版 33.5 万元，续航至高 730km，零百加速 6.9s

  • 90 度奢享版 35 万元，续航至高 580km，零百加速 3.98s

  • 116 度奢享版 39 万元，续航至高 700km，零百加速 4.5s

阿维塔 11 主打纯电中大型 SUV 市场，是长安汽车、华为、宁德时代三家联合打造的汽车产品。

这款车型基于全新一代智能电动汽车技术平台 CHN 打造，全系标配 HI 华为全栈智能汽车解决方案、宁德时代三元锂电池，搭载华为鸿蒙座舱和 ADS 2.0 智驾系统。

外观方面，鸿蒙版新增曜黑车身配色，，并配备了黄色刹车卡钳，配有运动风格的下包围，官方号称“黑的更来电”。

相比于现款在售的阿维塔 11 车型，该车下包围看起来更加饱满、低趴，还在前脸、侧裙、尾部加入了更多的空气动力学设计。

阿维塔 11 鸿蒙版智驾全系标配 3 个激光雷达，共 34 个传感器，最远探测范围 210 米，支持通用障碍物检测 AEB 功能。

新车升级华为 ADS 2.0 智能驾驶系统，在城区 LCC 增加潮汐车道的识别能力及拨杆左右变道功能，高速场景新增风险换道、同向换道避障、ETC 收费站通行、施工场景换道通行、敏捷变道功能；城市场景新增特殊车道智能通行（潮汐车道等）、风险换道、通向 / 逆向换道避障、路口掉头、环岛通行等。

据官方介绍，阿维塔 ADS 2.0 城区智驾功能可 覆盖 90% 城区用车场景。

IT之家注：目前华为高阶智能辅助驾驶系统已经在上海、深圳、广州、杭州、重庆和北京共六座城市落地。

阿维塔 11 鸿蒙版顾名思义，它采用了华为鸿蒙座舱，支持零层级操作，实现极简操作，支持多屏智能交互，首次适配副驾屏，支持三指飞屏，并提供了丰富的车机应用，包括 QQ 音乐、腾讯视频、车载 KTV 以及雷石 KTV。

鸿蒙座舱含 14 项首发功能，11 项阿维塔定制特征，367 处性能优化，如果你将中控屏与要流转的设备登录同一华为账号，只需开启蓝牙即可将另一设备实现功能跨设备流转协同操作。

此外，其车机新增手机投屏、远程操控智能家居，提供休憩模式、观影模式、K 歌模式、宠物模式、洗车模式、短暂离车模式共六种情景模式。

动力方面，阿维塔 11 鸿蒙版搭载华为 DriveONE 高压电驱系统，支持单 / 双电机两种动力，单电机版最大功率 230kW，峰值扭矩 370N・m，零百加速 6.6s，CLTC 续航里程最高 730km。

双电机版最大功率 425kW，峰值扭矩 650N・m，零百加速 3.9 秒，续航最高 700km。

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关键词：华为长安汽车宁德时代阿维塔11

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