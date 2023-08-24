30~39 万元，阿维塔 11 鸿蒙版正式上市：定位纯电中大型 SUV 车型

IT之家 8 月 24 日消息，阿维塔 11 鸿蒙版今日正式宣布上市，最大的亮点是搭载了全新升级的华为鸿蒙座舱，支持华为 ADS 2.0 智能驾驶。新车共推出四个版本，各版本指导价如下：

90 度后驱版 30 万元，续航至高 630km，零百加速 6.6s

116 度后驱版 33.5 万元，续航至高 730km，零百加速 6.9s

90 度奢享版 35 万元，续航至高 580km，零百加速 3.98s

116 度奢享版 39 万元，续航至高 700km，零百加速 4.5s

阿维塔 11 主打纯电中大型 SUV 市场，是长安汽车、华为、宁德时代三家联合打造的汽车产品。

这款车型基于全新一代智能电动汽车技术平台 CHN 打造，全系标配 HI 华为全栈智能汽车解决方案、宁德时代三元锂电池，搭载华为鸿蒙座舱和 ADS 2.0 智驾系统。

外观方面，鸿蒙版新增曜黑车身配色，，并配备了黄色刹车卡钳，配有运动风格的下包围，官方号称“黑的更来电”。

相比于现款在售的阿维塔 11 车型，该车下包围看起来更加饱满、低趴，还在前脸、侧裙、尾部加入了更多的空气动力学设计。

阿维塔 11 鸿蒙版智驾全系标配 3 个激光雷达，共 34 个传感器，最远探测范围 210 米，支持通用障碍物检测 AEB 功能。

新车升级华为 ADS 2.0 智能驾驶系统，在城区 LCC 增加潮汐车道的识别能力及拨杆左右变道功能，高速场景新增风险换道、同向换道避障、ETC 收费站通行、施工场景换道通行、敏捷变道功能；城市场景新增特殊车道智能通行（潮汐车道等）、风险换道、通向 / 逆向换道避障、路口掉头、环岛通行等。

据官方介绍，阿维塔 ADS 2.0 城区智驾功能可 覆盖 90% 城区用车场景。

IT之家注：目前华为高阶智能辅助驾驶系统已经在上海、深圳、广州、杭州、重庆和北京共六座城市落地。

阿维塔 11 鸿蒙版顾名思义，它采用了华为鸿蒙座舱，支持零层级操作，实现极简操作，支持多屏智能交互，首次适配副驾屏，支持三指飞屏，并提供了丰富的车机应用，包括 QQ 音乐、腾讯视频、车载 KTV 以及雷石 KTV。

鸿蒙座舱含 14 项首发功能，11 项阿维塔定制特征，367 处性能优化，如果你将中控屏与要流转的设备登录同一华为账号，只需开启蓝牙即可将另一设备实现功能跨设备流转协同操作。

此外，其车机新增手机投屏、远程操控智能家居，提供休憩模式、观影模式、K 歌模式、宠物模式、洗车模式、短暂离车模式共六种情景模式。

动力方面，阿维塔 11 鸿蒙版搭载华为 DriveONE 高压电驱系统，支持单 / 双电机两种动力，单电机版最大功率 230kW，峰值扭矩 370N・m，零百加速 6.6s，CLTC 续航里程最高 730km。

双电机版最大功率 425kW，峰值扭矩 650N・m，零百加速 3.9 秒，续航最高 700km。

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